У Києві продадуть відомий готель, пов'язаний з російським олігархом

Історія з готелем "Русь" у центрі Києва, яка тягнеться вже кілька років, отримала новий поворот. Господарський суд столиці дозволив Таскомбанку Сергія Тігіпка звернути стягнення на будівлю готельного комплексу, якщо рішення не буде оскаржене, пише NV.Бізнес.

Фактично це означає, що Таскомбанк отримав зелене світло на продаж готелю "Русь".

Про який об'єкт йдеться

Мова йде про тризірковий готель Premier Hotel Rus на вулиці Госпітальній, 4, який має 22 поверхи. Це великий об’єкт, площею майже 23 тисячі квадратних метрів.

Формально власником є ТОВ "ЛД-Перспектива", але насправді об’єкт входить до бізнес-групи російського олігарха та депутата Держдуми Олександра Бабакова.

Бабаков перебуває під санкціями, як і його бізнес-партнери — Євген Гінер та Михайло Воєводін. Саме через це готель давно фігурує у санкційних та судових справах.

Чому цей актив проблемний

Ще у грудні 2022 року Печерський суд наклав арешт на низку об’єктів групи VS Energy, яку пов’язують із тими ж російськими бізнесменами.

Під арештом опинилися одразу кілька готелів у Києві — Premier Palace, Premier Rus, Premier Lybid, Premier Slavutych, а також об’єкти у Львові та Одесі.

У 2023 році Мін’юст подав позов про стягнення майна готелю "Русь" в дохід держави. Але станом на грудень 2025 року остаточного рішення у цій справі так і не ухвалили.

Що вирішив суд

Суд дозволив продати готель "Русь" як предмет іпотеки. Це робиться в рахунок погашення боргів одразу за двома договорами загальною сумою понад 400 мільйонів гривень.

Перший — кредит ТОВ "Готельний комплекс Русь" від кінця 2016 року. Сума — 248,3 млн грн. Другий — іпотечний договір ТОВ "ЛД-Перспектива" на 166,5 млн грн.

Наразі Таскомбанк отримав право самостійно укласти договір купівлі-продажу з будь-яким покупцем. Рішення можна оскаржити.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення проти російського бізнесу.

Також ми писали, що через санкції проти Росії компанія саудівських мільярдерів претендує на іноземні активи "Лукойла".