Головна Компанії Компанія саудівських мільярдерів претендує на активи "Лукойла"

Компанія саудівських мільярдерів претендує на активи "Лукойла"

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 12:48
Саудівська компанія Midad Energy стала фаворитом у боротьбі за активи Лукойла
АЗС "Лукойл". Фото: Reuters

Саудівська компанія Midad Energy стала одним із головних претендентів на купівлю іноземних активів російського нафтового гіганта "Лукойл". Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела. 

Йдеться про великий пакет об’єктів у різних країнах на 22 мільярдів доларів, який "Лукойл" змушений продати через американські санкції. 

Про які саме активи йдеться 

Пакет активів дуже великий: до нього належать родовища нафти, нафтопереробні заводи та тисячі автозаправок у багатьох країнах. Їх доводиться продавати, бо США зобов’язали це зробити. Вимога набула чинності в жовтні 2025 року як частина тиску на Росію через війну проти України. 

При тому "Лукойл" має передати активи новому власнику до 17 січня 2026 року. Якщо компанія не встигне, об’єкти залишатимуться під американськими обмеженнями.

Що пропонує Midad Energy

Саудівська компанія готова до повністю готівкової угоди. За словами джерел, кошти планують розмістити на умовному рахунку до моменту можливого зняття санкцій з "Лукойла".

Обговорюється і варіант, за якого в угоді братимуть участь американські партнери. У такому разі продаж активів може стати частиною ширшої співпраці між США та Саудівською Аравією в енергетичній і безпековій сферах. 

Політичний підтекст 

Окрему увагу привертають зв’язки керівництва Midad Energy. Генеральний директор компанії Абдулелах Аль-Айбан є членом впливової родини мільярдерів, яка брала участь у мирних переговорах між США та Росією в Ер-Ріяді у лютому цього. Так що такий контекст, за оцінками джерел, додає угоді додаткової геополітичної ваги.

Представники Midad Energy та "Лукойла" від коментарів відмовилися. У США офіційної позиції щодо потенційної угоди також не озвучували.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
