В Киеве продадут известный отель, связанный с российским олигархом

Здание гостиницы "Русь". Фото: УНИАН

История с гостиницей "Русь" в центре Киева, которая тянется уже несколько лет, получила новый поворот. Хозяйственный суд столицы разрешил Таскомбанку Сергея Тигипко обратить взыскание на здание гостиничного комплекса, если решение не будет обжаловано, пишет NV.Бизнес.

Фактически это означает, что Таскомбанк получил зеленый свет на продажу гостиницы "Русь".

О каком объекте идет речь

Речь идет о трехзвездочном отеле Premier Hotel Rus на улице Госпитальной, 4, который имеет 22 этажа. Это большой объект, площадью почти 23 тысячи квадратных метров.

Формально владельцем является ООО "ЛД-Перспектива", но на самом деле объект входит в бизнес-группу российского олигарха и депутата Госдумы Александра Бабакова.

Бабаков находится под санкциями, как и его бизнес-партнеры — Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Именно поэтому отель давно фигурирует в санкционных и судебных делах.

Почему этот актив проблемный

Еще в декабре 2022 года Печерский суд наложил арест на ряд объектов группы VS Energy, которую связывают с теми же российскими бизнесменами.

Под арестом оказались сразу несколько отелей в Киеве — Premier Palace, Premier Rus, Premier Lybid, Premier Slavutych, а также объекты во Львове и Одессе.

В 2023 году Минюст подал иск о взыскании имущества гостиницы "Русь" в доход государства. Но по состоянию на декабрь 2025 года окончательного решения по этому делу так и не приняли.

Что решил суд

Хозяйственный суд разрешил продать гостиницу "Русь" как предмет ипотеки. Это делается в счет погашения долгов сразу по двум договорам на общую сумму более 400 миллионов гривен.

Первый — кредит ООО "Гостиничный комплекс Русь" от конца 2016 года. Сумма — 248,3 млн грн. Второй — ипотечный договор ООО "ЛД-Перспектива" на 166,5 млн грн.

Сейчас Таскомбанк получил право самостоятельно заключить договор купли-продажи с любым покупателем. Решение можно обжаловать.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал новые санкционные решения против российского бизнеса.

Также мы писали, что из-за санкций против России компания саудовских миллиардеров претендует на иностранные активы "Лукойла".