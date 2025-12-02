Відео
Головна Компанії ТРЦ Gulliver у Києві— коли та як відновить роботу

ТРЦ Gulliver у Києві— коли та як відновить роботу

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 16:29
Коли відновиться робота ТРЦ Gulliver в Києві — з 12 грудня
ТРЦ Gulliver у Києві. Фото: Новини.LIVE

Київський торгівельно-розважальний комплекс Gulliver з 12 грудня почне поетапно відкривати частину торговельних зон. Рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій "Ощадбанку", повідомили на офіційному сайті банку.

ТРЦ, який нині контролюють державні "Ощадбанк" та "Укрексімбанк", був зачинений з кінця жовтня. 

Що саме запрацює з 12 грудня

За результатами огляду комісія дозволила відкрити два поверхи торгово-розважальної частини Гуліверу. 

Решта торгових рівнів та офісна вежа залишаться закритими до повної ліквідації причин можливих надзвичайних ситуацій та додаткових перевірок безпеки.

Як ТРЦ перейшов під контроль держави

Комплекс Gulliver будували за кредитні кошти держбанків, це близько $460 млн від "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".

Але протягом останніх років Gulliver опинився у центрі кількох гучних сканділів:

  • у 2017 році об’єкт передали в управління АРМА через зв’язки з оточенням експрезидента Віктора Януковича; 
  • у липні 2025 року права власності на Gulliver передали консорціуму фінансових установ — Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%).

Це стало можливим з огляду на невиконання власником комплексу, ТОВ "ТРИ О", своїх зобов'язань за кредитним договором.

Чому Gulliver був зачинений 

У жовтні 2025 року "Ощадбанк" тимчасово закрив Gulliver, згідно офіціальної інформації — "з міркувань безпеки та для проведення технічних і ремонтних робіт". Новини.LIVE розповідали, що всі входи в ТРЦ були заблоковані, а деякі працівники комплексу навіть не отримали доступу до особистих речей.

Наприкінці листопада 2025-го комплекс остаточно перейшов у власність "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Нинішнє поетапне відкриття має стати першим кроком до повного відновлення роботи ТРЦ. 

Що відомо про ТРЦ Gulliver

Цей торговельно-офісний комплекс розташований у центрі Києва і вважається одним із найбільших у столиці. Будівля об’єднує дві вежі бізнес-центру та 10 поверхів ТРЦ, а загальна площа сягає 157 400 м². Для розваг і покупок доступно понад 250 торгових об'єктів, серед яких бренди Polo Ralph Lauren, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius тощо, плюс кінотеатр, дитячий центр, супермаркет і два десятки закладів громадського харчування.

Як ми повідомляли раніше, Ощадбанк попередив своїх клієнтів та роз'яснив, що буде з їх картками після 1 січня. 

Також ми повідомляли, що державний ПриватБанк без попередження блокує банківські карти і закриває усі рахунки, якщо діяльність клієнтів виявляється підозрілою. 

Київ торгівля Ощадбанк відкриття ТРЦ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
