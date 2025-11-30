Відео
Головна Компанії Чому глобальний бізнес не пішов з України — аргументи інвесторів

Чому глобальний бізнес не пішов з України — аргументи інвесторів

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 09:30
Іноземні компанії продовжують інвестувати в Україну навіть у воєнний час — причина
Чоловік рахує гроші. Фото: Еuroportal
Ключові моменти Що стимулює інвестиції в Україну Що стримує інвестиції Як бізнес оцінює інвестклімат зараз Нові інвестиції та настрої бізнесу

Попри війну, кількість міжнародних і українських компаній, які планують і надалі інвестувати в Україну, у 2025 році зросла до 72%. Про це йдеться в щорічному дослідженні Європейської Бізнес Асоціації.

Індекс інвестиційної привабливості України також поліпшився — якщо у 2024-му вын становив 2,49 бала з 5 можливих, то у нинішньому році вже 2,70. Цей показник майже повернувся до рівня другої половини 2021 року, тобто часу до повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Що стимулює інвестиції в Україну

Топменеджери компаній відзначають серед головних факторів, які підтримують інвестиційний настрій, слідуючі:

  • євроінтеграційний рух України,
  • преференційний режим міжнародної торгівлі
  • "транспортний безвіз",
  • дерегуляцію й цифровізацію державних послуг.

Саме ці аргументи інвесторів пояснюють, чому глобальний бізнес не пішов з України, попри високі ризики.

Що стримує інвестиції 

Водночас серед ключових бар’єрів бізнес називає слідуючі фактори:

  • російську воєнну агресію,
  • корупцію,
  • слабку судову систему,
  • дефіцит кадрів
  • удари по енергосистемі.
  • валютні обмеження .

Як бізнес оцінює інвестклімат зараз

Частка компаній, які вважають інвестиційний клімат несприятливим, зменшується третій рік поспіль. У 2025 році так відповіли 71% опитаних керівників (79% — у 2024 році, 84% — у 2023-му). З них 14% оцінили ситуацію як "вкрай несприятливу" проти 20% роком раніше.

21% респондентів зараз сприймають інвестклімат як нейтральний, 8% — як сприятливий. На 2026 рік 29% СЕО очікують покращення, 44% прогнозують, що ситуація не зміниться, а 27% допускають погіршення умов.

Нові інвестиції та настрої бізнесу

Попри війну, готовність продовжувати інвестувати в Україну посилюється. У 2025 році про такі плани заявили 72% компаній — проти 70% у 2024 році та 57% у 2023-му.

Зросла й частка керівників, які вважають вигідним захід нових інвесторів на український ринок: із 17% до 29%.

Як ми повідомляли раніше, інвестиції в оборонну промисловість України переходять у новий етап — виробництво озброєння спільно з партнерами із ЄС.

Також ми розказували, як Україні залучати інвесторів у будівельну сферу — для цього потрібно прибрати бюрократичні бар’єри та корупцію.

корупція бізнес ЄС підприємства інвестиції
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
