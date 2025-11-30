Іноземні компанії продовжують інвестувати в Україну навіть у воєнний час — причина

Чому глобальний бізнес не пішов з України — аргументи інвесторів
Попри війну, кількість міжнародних і українських компаній, які планують і надалі інвестувати в Україну, у 2025 році зросла до 72%. Про це йдеться в щорічному дослідженні Європейської Бізнес Асоціації.
Індекс інвестиційної привабливості України також поліпшився — якщо у 2024-му вын становив 2,49 бала з 5 можливих, то у нинішньому році вже 2,70. Цей показник майже повернувся до рівня другої половини 2021 року, тобто часу до повномасштабного вторгнення.
Що стимулює інвестиції в Україну
Топменеджери компаній відзначають серед головних факторів, які підтримують інвестиційний настрій, слідуючі:
- євроінтеграційний рух України,
- преференційний режим міжнародної торгівлі
- "транспортний безвіз",
- дерегуляцію й цифровізацію державних послуг.
Саме ці аргументи інвесторів пояснюють, чому глобальний бізнес не пішов з України, попри високі ризики.
Що стримує інвестиції
Водночас серед ключових бар’єрів бізнес називає слідуючі фактори:
- російську воєнну агресію,
- корупцію,
- слабку судову систему,
- дефіцит кадрів
- удари по енергосистемі.
- валютні обмеження .
Як бізнес оцінює інвестклімат зараз
Частка компаній, які вважають інвестиційний клімат несприятливим, зменшується третій рік поспіль. У 2025 році так відповіли 71% опитаних керівників (79% — у 2024 році, 84% — у 2023-му). З них 14% оцінили ситуацію як "вкрай несприятливу" проти 20% роком раніше.
21% респондентів зараз сприймають інвестклімат як нейтральний, 8% — як сприятливий. На 2026 рік 29% СЕО очікують покращення, 44% прогнозують, що ситуація не зміниться, а 27% допускають погіршення умов.
Нові інвестиції та настрої бізнесу
Попри війну, готовність продовжувати інвестувати в Україну посилюється. У 2025 році про такі плани заявили 72% компаній — проти 70% у 2024 році та 57% у 2023-му.
Зросла й частка керівників, які вважають вигідним захід нових інвесторів на український ринок: із 17% до 29%.
