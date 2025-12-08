Відео
Головна Компанії Укрпошта презентувала поштомати — які міста підключать

Укрпошта презентувала поштомати — які міста підключать

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:42
Де з'явився перший поштомат Укрпошти і в яких містах чекати
Гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. Фото: t.me/igorsmelyansky

Укрпошта презентувала свій перший в країні поштомат. Його встановили у серці столиці, на Майдані Незалежності. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

У найближчий час поштомати також з'являться у Одесі.

Смілянський особисто презентував поштомат

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський особисто презентував новий сервіс, записавши селфі на фоні поштомата. Також він продемонстрував процес отримання посилки.

Користуватися поштоматами можна буде як через мобільний застосунок чи вручну, за допомогою PIN-коду.

Скільки поштоматів з'являться в Україні

Раніше в Укрпошті роз'яснили, коли та де з'являться перші поштомати. 

"Поштомати з’являться! Спочатку в двох містах — це Київ і Одеса протягом першого кварталу, - зазначав Смілянський. - Готуємо багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, і відкриття нового міжнародного сортувального центру",

У жовтні повідомлялося, що український виробник Modern Expo виграв тендер для Укрпошти і зобов'язаний ще до кінця року встановити перші 100 поштоматів – 70 у Києві та 30 в Одесі.

Як ми повідомляли раніше, на Укрпошті громадяни можуть не тільки отримувати пенсію чи інші види соціальних допомог. Наприклад, продаючи ковбасу у своїх відділеннях, Укрпошта за рік заробляє по 1 мільйону доларів.

Також дізнайтеся, чому присвячена нова марка Укрпошти та скільки вона коштує.

Укрпошта Київ Одеса Ігор Смілянський поштомат
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
