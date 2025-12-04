Нова марка Укрпошти до Дня ракетних військ і артилерії

Нова марка Укрпошти, присвячена артилеристам. Фото: Укрпошта

Укрпошта до Дня ракетних військ і артилерії випустила нову поштову марку, присвячену українським артилеристам, повідомляє компанія у соцмережах.

Церемонія спеціального погашення цієї марки відбулася у Київі за участі генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського, представників Генштабу ЗСУ, Командування Сухопутних військ та військовослужбовців.

Марка як знак подяки артилеристам

Укрпошта позиціонує новий випуск як символ подяки воїнам ракетних військ і артилерії.

"У кожному пострілі українських артилеристів звучить не лише сталь, а й воля захищати дім, тримати позиції, вибивати ворога та наближати день, коли листи знову писатимуть тільки про мир", — зазначили у компанії.

Марка має нагадувати громадянам про тих, хто щоденно тримає оборону, і стати невеликим, але видимим жестом підтримки для військових.

Тираж і продаж нової марки

Тираж нового випуску становить 400 000 примірників, а придбати марку можна вже від сьогодні.

Марка продається онлайн на сайті postmark.ukrposhta.ua, у відділеннях Укрпошти та у філателістичних крамницях.

