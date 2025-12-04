Відео
Укрпошта випустила нову воєнну марку — де купити і скільки коштує

Укрпошта випустила нову воєнну марку — де купити і скільки коштує

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 12:22
Нова марка Укрпошти до Дня ракетних військ і артилерії
Нова марка Укрпошти, присвячена артилеристам. Фото: Укрпошта

Укрпошта до Дня ракетних військ і артилерії випустила нову поштову марку, присвячену українським артилеристам, повідомляє компанія у соцмережах. 

Церемонія спеціального погашення цієї марки відбулася у Київі за участі генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського, представників Генштабу ЗСУ, Командування Сухопутних військ та військовослужбовців.

Читайте також:

Марка як знак подяки артилеристам

Укрпошта позиціонує новий випуск як символ подяки воїнам ракетних військ і артилерії.

"У кожному пострілі українських артилеристів звучить не лише сталь, а й воля захищати дім, тримати позиції, вибивати ворога та наближати день, коли листи знову писатимуть тільки про мир", — зазначили у компанії.

Марка має нагадувати громадянам про тих, хто щоденно тримає оборону, і стати невеликим, але видимим жестом підтримки для військових.

Тираж і продаж нової марки

Тираж нового випуску становить 400 000 примірників, а придбати марку можна вже від сьогодні. 

Марка продається онлайн на сайті postmark.ukrposhta.ua, у відділеннях Укрпошти та у філателістичних крамницях.

Як ми повідомляли раніше, в Укрпошті з'явиться важлива послуга, за яку клієнтам не потрібно буде платити. Нововведення має запрацювати наприкінці 2025 року. 

Також дізнайтеся, як РФ атакувала нове відділення Укрпошти у Львові та знищила біля 900 посилок. 

 

Укрпошта ЗСУ поштова марка артилерія День ракетних військ і артилерії України
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
