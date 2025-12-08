Видео
Главная Компании Укрпочта презентовала почтоматы — какие города подключат

Укрпочта презентовала почтоматы — какие города подключат

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:42
Где появился первый почтомат Укрпочты и в каких городах ждать
Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский. Фото: t.me/igorsmelyansky

Укрпочта презентовала свой первый в стране почтомат. Его установили в сердце столицы, на Майдане Независимости. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Telegram.

В ближайшее время почтоматы также появятся в Одессе.

Читайте также:

Смелянский лично презентовал почтомат

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский лично презентовал новый сервис, записав селфи на фоне почтомата. Также он продемонстрировал процесс получения посылки.

Пользоваться почтоматами можно будет как через мобильное приложение или вручную, с помощью PIN-кода.

Сколько почтоматов появятся в Украине

Ранее в Укрпочте разъяснили, когда и где появятся первые почтоматы.

"Почтоматы появятся! Сначала в двух городах - это Киев и Одесса в течение первого квартала, - отмечал Смелянский. - Готовим много новинок - это и мобильное приложение новое, и доставка на следующий день, и открытие нового международного сортировочного центра",

В октябре сообщалось, что украинский производитель Modern Expo выиграл тендер для Укрпочты и обязан еще до конца года установить первые 100 почтоматов - 70 в Киеве и 30 в Одессе.

Как мы сообщали ранее, на Укрпочте граждане могут не только получать пенсию или другие виды социальных пособий. Например, продавая колбасу в своих отделениях, Укрпочта за год зарабатывает по 1 миллиону долларов.

Также узнайте, чему посвящена новая марка Укрпочты и сколько она стоит.

Укрпошта Киев Одесса Игорь Смелянский
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
