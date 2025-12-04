Нова програма Мінцифри дасть виробникам компонентів доступ до грантів.

Електронні плати у руках. Фото: Міністерство цифрової трансформації

В Україні стартує нова грантова програма Brave1, спрямована на підтримку компаній, що створюють критично важливі комплектуючі для оборонної техніки. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Розробники зможуть отримати до 8 млн грн на тестування, вдосконалення своїх технологій та підготовку до серійного виробництва.

Реклама

Читайте також:

Що саме фінансуватимуть

Пріоритет для розробників визначений за участі Міноборони, виробників та бойових підрозділів. Це компоненти із 20 технологічних напрямів, серед яких:

двигуни та приводи — електромотори, ДВЗ

пропульсивні елементи для НРК і дронів

бортові комп’ютери, сенсори навігації та контролери

системи зв’язку, антени, агрегатори каналів

тепловізійні та HD-камери, гімбали;

інша спеціалізована електроніка

Яка мета програми

За словами Михайла Федорова, нині критично важливо створити в Україні власну компонентну базу, оскільки стрімкий розвиток ринку дронів, НРК та РЕБ формує значний попит на українські комплектуючі.

"Наша стратегічна мета — досягнути незалежності у виробництві ключових компонентів. Україна має всі шанси стати компонентною базою для цивілізованого світу", — зазначив Михайло Федоров.

Як працюватиме нова ініціатива Brave1

Платформа також готуватиме зміни до нормативної бази та допомагатиме виробникам компонентів знаходити партнерів серед виробників готових систем.

Крім того, найближчим часом військові зможуть купувати компоненти на Brave1 Market за електронні бали, які нараховуються за підтверджене знищення ворога.

Як ми повідомляли раніше, президент Володимир Зеленський шукає нового очільника ОП і має у списку шість кандидатів, у тому числі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Також ми розповідали про те, що українські інженери та волонтерські команди навчилися ефективно перехоплювати нові реактивні дрони Geran-3 за допомогою дешевих FPV-дронів.