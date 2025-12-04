Новая программа Минцифры даст производителям компонентов доступ к грантам.

Украина даст грант производителям оборонных компонентов — условия
В Украине стартует новая грантовая программа Brave1, направленная на поддержку компаний, создающих критически важные комплектующие для оборонной техники. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Разработчики смогут получить до 8 млн грн на тестирование, совершенствование своих технологий и подготовку к серийному производству.
Что именно будут финансировать
Приоритет для разработчиков определен при участии Минобороны, производителей и боевых подразделений. Это компоненты из 20 технологических направлений, среди которых:
- двигатели и приводы - электромоторы, ДВС
- пропульсивные элементы для НРК и дронов
- бортовые компьютеры, сенсоры навигации и контроллеры
- системы связи, антенны, агрегаторы каналов, антенны, агрегаторы каналов
- тепловизионные и HD-камеры, гимбалы;
- другая специализированная электроника
Какова цель программы
По словам Михаила Федорова, сейчас критически важно создать в Украине собственную компонентную базу, поскольку стремительное развитие рынка дронов, НРК и РЭБ формирует значительный спрос на украинские комплектующие.
"Наша стратегическая цель - достичь независимости в производстве ключевых компонентов. Украина имеет все шансы стать компонентной базой для цивилизованного мира",- отметил Михаил Федоров.
Как будет работать новая инициатива Brave1
Платформа также будет готовить изменения в нормативную базу и помогать производителям компонентов находить партнеров среди производителей готовых систем.
Кроме того, в ближайшее время военные смогут покупать компоненты на Brave1 Market за электронные баллы, которые начисляются за подтвержденное уничтожение врага.
