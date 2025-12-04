Новая программа Минцифры даст производителям компонентов доступ к грантам.

Электронные платы в руках. Фото: Министерство цифровой трансформации

В Украине стартует новая грантовая программа Brave1, направленная на поддержку компаний, создающих критически важные комплектующие для оборонной техники. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Разработчики смогут получить до 8 млн грн на тестирование, совершенствование своих технологий и подготовку к серийному производству.

Что именно будут финансировать

Приоритет для разработчиков определен при участии Минобороны, производителей и боевых подразделений. Это компоненты из 20 технологических направлений, среди которых:

двигатели и приводы - электромоторы, ДВС

пропульсивные элементы для НРК и дронов

бортовые компьютеры, сенсоры навигации и контроллеры

системы связи, антенны, агрегаторы каналов, антенны, агрегаторы каналов

тепловизионные и HD-камеры, гимбалы;

другая специализированная электроника

Какова цель программы

По словам Михаила Федорова, сейчас критически важно создать в Украине собственную компонентную базу, поскольку стремительное развитие рынка дронов, НРК и РЭБ формирует значительный спрос на украинские комплектующие.

"Наша стратегическая цель - достичь независимости в производстве ключевых компонентов. Украина имеет все шансы стать компонентной базой для цивилизованного мира",- отметил Михаил Федоров.

Как будет работать новая инициатива Brave1

Платформа также будет готовить изменения в нормативную базу и помогать производителям компонентов находить партнеров среди производителей готовых систем.

Кроме того, в ближайшее время военные смогут покупать компоненты на Brave1 Market за электронные баллы, которые начисляются за подтвержденное уничтожение врага.

