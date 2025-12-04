Видео
Главная Компании Украина даст грант производителям оборонных компонентов — условия

Украина даст грант производителям оборонных компонентов — условия

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 17:05
Новая программа Минцифры даст производителям компонентов доступ к грантам.
Электронные платы в руках. Фото: Министерство цифровой трансформации

В Украине стартует новая грантовая программа Brave1, направленная на поддержку компаний, создающих критически важные комплектующие для оборонной техники. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Разработчики смогут получить до 8 млн грн на тестирование, совершенствование своих технологий и подготовку к серийному производству.

Читайте также:

Что именно будут финансировать

Приоритет для разработчиков определен при участии Минобороны, производителей и боевых подразделений. Это компоненты из 20 технологических направлений, среди которых:

  • двигатели и приводы - электромоторы, ДВС
  • пропульсивные элементы для НРК и дронов
  • бортовые компьютеры, сенсоры навигации и контроллеры
  • системы связи, антенны, агрегаторы каналов, антенны, агрегаторы каналов
  • тепловизионные и HD-камеры, гимбалы;
  • другая специализированная электроника

Какова цель программы

По словам Михаила Федорова, сейчас критически важно создать в Украине собственную компонентную базу, поскольку стремительное развитие рынка дронов, НРК и РЭБ формирует значительный спрос на украинские комплектующие.

"Наша стратегическая цель - достичь независимости в производстве ключевых компонентов. Украина имеет все шансы стать компонентной базой для цивилизованного мира",- отметил Михаил Федоров.

Как будет работать новая инициатива Brave1

Платформа также будет готовить изменения в нормативную базу и помогать производителям компонентов находить партнеров среди производителей готовых систем.

Кроме того, в ближайшее время военные смогут покупать компоненты на Brave1 Market за электронные баллы, которые начисляются за подтвержденное уничтожение врага.

Как мы сообщали ранее, президент Владимир Зеленский ищет нового главу ОП и имеет в списке шесть кандидатов, в том числе министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Также мы рассказывали о том, что украинские инженеры и волонтерские команды научились эффективно перехватывать новые реактивные дроны Geran-3 с помощью дешевых FPV-дронов.

Минобороны Минцифры оборонная сфера гранты оборонные технологии
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
