Масштабний збій Spotify 15 грудня — що відомо

Логотип Spotify на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

У понеділок, 15 грудня, стримінговий сервіс Spotify вийшов з ладу. Платформою не вдалося скористатися тисячам людей у багатьох країнах, повідомляє Reuters.

Сервіс Downdetector, який стежить за перебоями в онлайн-сервісах, зафіксував численні скарги.

Що саме не працювало

Користувачі не могли увійти до програми, головна сторінка не відкривалася, музика не відтворювалася.

Spotify визнала проблему: на її сторінці в X з’явилося повідомлення, що компанія знає про збій і з’ясовує причини.

На тлі збою акції Spotify вранці подешевшали на 2,4 %.

Скільки людей постраждало

Перші масові скарги надійшли близько 15:50. Найбільше повідомлень зафіксували о 16:45 - тоді їхня кількість сягнула 36 тисяч. Після 16:50 скарг ставало менше.

Найчастіше про відсутній доступ до Spotify скаржилися користувачі зі США, Канади та Великої Британії.

Нагадаємо, що недавне падіння Cloudflare паралізувало сервіси та біржі у всьому світі.

Також нещодавно масштабний збій стався у застосунку "Дія".