Україна
Головна Компанії У Spotify стався глобальний збій — що сталося

У Spotify стався глобальний збій — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 18:01
Масштабний збій Spotify 15 грудня — що відомо
Логотип Spotify на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

У понеділок, 15 грудня, стримінговий сервіс Spotify вийшов з ладу. Платформою не вдалося скористатися тисячам людей у багатьох країнах, повідомляє Reuters.

Сервіс Downdetector, який стежить за перебоями в онлайн-сервісах, зафіксував численні скарги. 

Читайте також:

Що саме не працювало 

Користувачі не могли увійти до програми, головна сторінка не відкривалася, музика не відтворювалася. 

Spotify визнала проблему: на її сторінці в X з’явилося повідомлення, що компанія знає про збій і з’ясовує причини. 

На тлі збою акції Spotify вранці подешевшали на 2,4 %.

Скільки людей постраждало 

Перші масові скарги надійшли близько 15:50. Найбільше повідомлень зафіксували о 16:45 - тоді їхня кількість сягнула 36 тисяч. Після 16:50 скарг ставало менше. 

Найчастіше про відсутній доступ до Spotify скаржилися користувачі зі США, Канади та Великої Британії. 

Нагадаємо, що недавне падіння Cloudflare паралізувало сервіси та біржі у всьому світі. 

Також нещодавно масштабний збій стався у застосунку "Дія".

збій Spotify скарги користувачі стрімінги
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
