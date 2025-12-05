Глобальний збій Cloudflare зірвав роботу сервісів і біржових платформ

Жінка дивиться в монітор комп'ютера. Фото: Freepik

Зранку 5 грудня один із ключових гравців інтернет-інфраструктури Cloudflare в черговий раз зіткнувся з масштабними технічними проблемами, повідомили у компанії.

Збій у роботі вже паралізував десятки онлайн-сервісів і фінансових платформ у різних країнах. Багато популярних продуктів наразі недоступні або працюють з перебоями.

Масштаб інциденту

Сервіси, що використовують Cloudflare для маршрутизації трафіку та захисту, втратили можливість стабільного з’єднання. Частина платформ повністю "лягла", інші працювали з великою затримкою.

Користувачі повідомляють про збої у ШІ-пошуковику Perplexity, Canva, Patreon та навіть Downdetector - це сервіс, який призначений як раз моніторити подібні збої.

Під удар потрапили й великі інвестиційні сервіси, наприклад Groww, Zerodha Kite, Upstox та Angel One.

Реакція Cloudflare на збій

Компанія заявила, що інженери працюють над локалізацією збою, але точні причини поки не розкриваються. За попередніми оцінками, порушення торкнулося кількох ключових компонентів мережевої інфраструктури.

Вплив на бізнес та біржи

Для інвестплатформ збій означав неможливість виконувати операції в години пікової активності. Ритейл-інвестори та трейдери у соцмережах повідомляли про втрати та зриви торгових сесій.

Нагадаємо, що це вже не перший збій в Cloudflare — у середині листопаду масовий збій також спричинив проблеми у роботі численних інтернет-сервісів та сайтів по всьому світу.

Також нещодавно масштабний збій стався у застосунку "Дія".