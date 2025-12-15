Видео
В Spotify произошел глобальный сбой — что произошло

В Spotify произошел глобальный сбой — что произошло

Дата публикации 15 декабря 2025 18:01
Масштабный сбой Spotify 15 декабря — что известно
Логотип Spotify на экране ноутбука. Фото: Unsplash

В понедельник, 15 декабря, стриминговый сервис Spotify вышел из строя. Платформой не удалось воспользоваться тысячам людей во многих странах, сообщает Reuters.

Сервис Downdetector, который следит за перебоями в онлайн-сервисах, зафиксировал многочисленные жалобы.

Читайте также:

Что именно не работало

Пользователи не могли войти в приложение, главная страница не открывалась, музыка не воспроизводилась.

Spotify признала проблему: на ее странице в X появилось сообщение, что компания знает о сбое и выясняет причины.

На фоне сбоя акции Spotify утром подешевели на 2,4 %.

Сколько людей пострадало

Первые массовые жалобы поступили около 15:50. Больше всего сообщений зафиксировали в 16:45 - тогда их количество достигло 36 тысяч. После 16:50 жалоб становилось меньше.

Чаще всего об отсутствующем доступе к Spotify жаловались пользователи из США, Канады и Великобритании.

Напомним, что недавнее падение Cloudflare парализовало сервисы и биржи во всем мире.

Также недавно масштабный сбой произошел в приложении "Дія".

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
