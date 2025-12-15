Масштабный сбой Spotify 15 декабря — что известно

В Spotify произошел глобальный сбой — что произошло
В понедельник, 15 декабря, стриминговый сервис Spotify вышел из строя. Платформой не удалось воспользоваться тысячам людей во многих странах, сообщает Reuters.
Сервис Downdetector, который следит за перебоями в онлайн-сервисах, зафиксировал многочисленные жалобы.
Что именно не работало
Пользователи не могли войти в приложение, главная страница не открывалась, музыка не воспроизводилась.
Spotify признала проблему: на ее странице в X появилось сообщение, что компания знает о сбое и выясняет причины.
На фоне сбоя акции Spotify утром подешевели на 2,4 %.
Сколько людей пострадало
Первые массовые жалобы поступили около 15:50. Больше всего сообщений зафиксировали в 16:45 - тогда их количество достигло 36 тысяч. После 16:50 жалоб становилось меньше.
Чаще всего об отсутствующем доступе к Spotify жаловались пользователи из США, Канады и Великобритании.
