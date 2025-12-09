ЄС наступає на Google через домінування ШІ — деталі

Людина відкриває Google на екрані ноутбука. Фото: Pixabay

Єврокомісія відкрила чергове антимонопольне розслідування проти Google, підозрюючи компанію у нав’язуванні переваг власним інструментам штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg

ЄС підозрює корпорацію в тому, що вона могла використовувати своє домінування на ринку, щоб витісняти конкурентів і диктувати невигідні умови авторам контенту.

У чому підозрюють Google

Google може просувати власні ШІ-сервіси, щоб ставити зовнішніх розробників у менш вигідні умови. Тому ЄС хоче переконатися, що пошуковик не зловживає доступом до контенту та не обмежує конкурентів.

До того ж, Єврокомісія підозрює, що компанія не надавала справедливої винагороди видавцям, чиї матеріали Google міг застосовувати для тренування своєго ШІ.

ЄС продовжує накладати штрафи на Google

У вересні Google уже отримав штраф майже на 3 млрд євро за преференції своїм рекламним продуктам. Загалом сума штрафів ЄС проти Alphabet перевищила 9,5 млрд євро, і на це розлютився президент США Дональд Трамп.

У відповідь американська адміністрація почала погрожувати новими тарифами та обмеженнями на експорт технологій.

Наразі Google все ще перебуває під посиленим наглядом згідно із законом ЄС про цифрові ринки, а потенційні штрафи можуть досягати 10% глобального річного доходу компанії.

