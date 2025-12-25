Відео
Головна Компанії Тисячі дронів для фронта — Україна й Німеччина розширяють серію

Тисячі дронів для фронта — Україна й Німеччина розширяють серію

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 18:07
Frontline Robotics і Quantum Systems розширюють виробництво бойових дронів "Лінза"
Бойовий дрон "Лінза". Фото: Міноборони

Українська та німецька компанії переходять до масштабування виробництва бойового дрона "Лінза". Проєкт розвивають у межах ініціативи Build with Ukraine, повідомили у Міністерстві оборони.

Над виробництвом дронів разом працюють українська Frontline Robotics і німецька Quantum Systems.

Читайте також:

Для яких цілей створений дрон "Лінза"

Бойовий дрон "Лінза" — це безпілотник літакового типу, заточений під багато задач. Він може працювати як ударний дрон, використовуватися для мінування і паралельно виконувати розвідку. Власне, саме універсальність і стала причиною масштабування.

У Міноборони наголошують, що йдеться не про одиничні поставки, а про серійне виробництво, яке може стабільно закривати потреби Сил оборони.

"Завдяки своїм характеристикам він також надає Силам оборони можливості для посилення тактичної розвідки. А виносна антена дозволяє оператору керувати дроном безпосередньо з укриття, без прямого контакту з позицією запуску", — повідомили у Міноборони.

Міжнародне партнерство

Компанія Quantum Systems давно працює з БпЛА для оборонних і безпекових задач. Для України це означає доступ не лише до виробничих потужностей, а й до стандартизації, логістики та швидшого масштабування.

Паралельно Україна домовляється про спільне виробництво безпілотників і з Нідерландами. Там модель інша: усі виготовлені дрони викуповує нідерландська сторона і одразу передає їх ЗСУ.

Як ми повідомляли раніше, українсько-американський стартап Thermopylae, заснований 21-річним інженером Єгором Балицьким, залучив 1,6 млн доларів інвестицій на розробку дронів-перехоплювачів.

Також ми писали, що очільник ГРУ Кирило Буданов пояснив, коли дрони зможуть замінити людей на фронті

Німеччина розвідка Міноборони ЗСУ дрони
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
