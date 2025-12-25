Видео
Главная Компании Тысячи дронов для фронта — Украина и Германия расширяют серию

Тысячи дронов для фронта — Украина и Германия расширяют серию

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 18:07
Frontline Robotics и Quantum Systems расширяют производство боевых дронов "Линза"
Боевой дрон "Линза". Фото: Минобороны

Украинская и немецкая компании переходят к масштабированию производства боевого дрона "Линза". Проект развивают в рамках инициативы Build with Ukraine, сообщили в Министерстве обороны.

Над производством дронов вместе работают украинская Frontline Robotics и немецкая Quantum Systems.

Читайте также:

Для каких целей создан дрон "Линза"

Боевой дрон "Линза" — это беспилотник самолетного типа, заточенный под многие задачи. Он может работать как ударный дрон, использоваться для минирования и параллельно выполнять разведку. Собственно, именно универсальность и стала причиной масштабирования.

В Минобороны подчеркивают, что речь идет не о единичных поставках, а о серийном производстве, которое может стабильно закрывать потребности Сил обороны.

"Благодаря своим характеристикам он также предоставляет Силам обороны возможности для усиления тактической разведки. А выносная антенна позволяет оператору управлять дроном непосредственно из укрытия, без прямого контакта с позицией запуска", — сообщили в Минобороны.

Международное партнерство

Компания Quantum Systems давно работает с БпЛА для оборонных и безопасностных задач. Для Украины это означает доступ не только к производственным мощностям, но и к стандартизации, логистике и быстрому масштабированию.

Параллельно Украина договаривается о совместном производстве беспилотников и с Нидерландами. Там модель другая: все изготовленные дроны выкупает нидерландская сторона и сразу передает их ВСУ.

Как мы сообщали ранее, украинско-американский стартап Thermopylae, основанный 21-летним инженером Егором Балицким, привлек 1,6 млн доларов инвестиций на разработку дронов-перехватчиков.

Также мы писали, что глава ГРУ Кирилл Буданов объяснил, когда дроны смогут заменить людей на фронте.

Германия разведка Минобороны ВСУ дроны
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
