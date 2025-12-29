Чому ціна срібла різко зросла і встановила історичний максимум

Зливки срібла. Фото: Pixabay

Вартість срібла за 2025 рік зросла на 181%. Такий стрибок пов'язаний як із важливістю цього металу для США, так і обмеженість його поставок на тлі попиту.

Кінець року срібло зустрічає новим рекордом — ціна пробила позначку у 82 долари за унцію, свідчать дані на біржі Comex.

Новий історичний максимум

Біржові ціни на срібло сягнули нового історичного максимуму. У понеділок, 29 грудня, ф'ючерси на срібло на біржі Comex подорожчали на 7,09%, їхня ціна на піку піднялася до 82,67 доларів за унцію.

Цікаво, що позначку у 80 доларів ціна дорогоцінного металу перевищила вперше в історії.

Як змінилася вартість срібла

Різкий стрибок срібла у понеділок викликав коментар глави Tesla Ілона Маска, який у відповідь на повідомлення у соцмережах про китайські експортні обмеження написав, що це недобре, так як "срібло необхідне у багатьох промислових процесах".

Пізніше зростання сповільнилося до 3,23%, і зараз срібло торгується на рівні $79,685 за унцію.

Аналітики вважають, що це пов'язано з позитивним фоном новин щодо минулих переговорів між лідерами США та України, так як ціни на захисні активи, золото і срібло, знизилися в очікуванні мирної угоди.

