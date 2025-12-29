Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Срібло подорожчало на 181% і оновило історичний рекорд

Срібло подорожчало на 181% і оновило історичний рекорд

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 11:37
Чому ціна срібла різко зросла і встановила історичний максимум
Зливки срібла. Фото: Pixabay

Вартість срібла за 2025 рік зросла на 181%. Такий стрибок пов'язаний як із важливістю цього металу для США, так і обмеженість його поставок на тлі попиту.

Кінець року срібло зустрічає новим рекордом — ціна пробила позначку у 82 долари за унцію, свідчать дані на біржі Comex. 

Реклама
Читайте також:

Новий історичний максимум

Біржові ціни на срібло сягнули нового історичного максимуму. У понеділок, 29 грудня, ф'ючерси на срібло на біржі Comex подорожчали на 7,09%, їхня ціна на піку піднялася до 82,67 доларів за унцію.

Цікаво, що позначку у 80 доларів ціна дорогоцінного металу перевищила вперше в історії.

Як змінилася вартість срібла

Різкий стрибок срібла у понеділок викликав коментар глави Tesla Ілона Маска, який у відповідь на повідомлення у соцмережах про китайські експортні обмеження написав, що це недобре, так як "срібло необхідне у багатьох промислових процесах".

Пізніше зростання сповільнилося до 3,23%, і зараз срібло торгується на рівні $79,685 за унцію.

Аналітики вважають, що це пов'язано з позитивним фоном новин щодо минулих переговорів між лідерами США та України, так як ціни на захисні активи, золото і срібло, знизилися в очікуванні мирної угоди.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто володіє найбільшими запасами срібла у світі — топ країн.

Також ми повідомляли, де розташовані ключові родовища срібла в Україні, та яку роль цей метал відіграє у сучасній економіці та промисловості.

рекорд дорогоцінні метали біржа срібло унція
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації