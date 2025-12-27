Відео
Головна Компанії Хто володіє найбільшими запасами срібла у світі — топ країн

Хто володіє найбільшими запасами срібла у світі — топ країн

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 08:45
Які країни мають найбільш підтверджені запаси срібла
Людина cкладаає злитки срібла. Фото: Pixabay

Переважну частку видобутку срібла контролює лише невелике коло країн у світі. Це надає їм помітний ресурсний вплив, пише  Wionews.

Срібло необхідно не лише в ювелірній чи інвестиційній сферах, а й в енергетиці, електроніці та "зелених" технологіях, де воно виступає ключовим компонентом.

Читайте також:

Топ країн за підтвердженими запасами срібла

Перу — близько 140 000 тонн. Це найбільший резерв срібла у світі, значну частину дає гірничо-металургійний пояс Анд. 

Австралія — приблизно 94 000 тонн. Містить великі родовища, що дозволяють країні утримувати провідні позиції серед власників металевих запасів. 

Росія — близько 92 000 тонн. Російські родовища, зокрема на Далекому Сході та в Магаданській області, забезпечують значну частку тих ресурсів.

Китай — близько 72 000 тонн. Срібло видобувається як базовий чи побічний продукт у багатометалевих шахтах, що дає країні гнучкість на ринку. 

Польща — приблизно 61–63 000 тонн. Значну частину запасів формують руди мідних родовищ, де срібло добувається як супутній метал. 

Мексика — близько 37 000 тонн. Хоча країна є лідером за виробництвом срібла, її запаси теж входять до світової десятки. 

Чилі — приблизно 26 000 тонн. Срібло тут переважно добувають як побічний продукт при видобутку міді та цинку. 

Аргентина — близько 23 000 тонн. Має декілька родовищ з потенціалом видобутку дорогоцінного металу. 

США — близько 23 000 тонн. Частина запасів підтверджена, хоча видобуток відносно невеликий — срібло переважно супровідних руд.

Болівія — приблизно 22 000 тонн. Має давні традиції видобутку срібла, хоч ринки часто залежать від цін на метали супутники. 

Срібло часто добувають як побічний продукт до видобутку міді, цинку або золота — це впливає на регіони, де концентрація руди дає суміжний видобуток.

Чому срібло — стратегічний ресурс на майбутнє

Попит на срібло зростає тому, що його використовують у сонячних панелях, електроніці, екологічних технологіях і медичному обладнанні. Держави, у яких є великі поклади і стабільний видобуток, одержують не лише прибуток, а й геоекономічний вплив: вони здатні формувати ціни на світових ринках металів.

Близько двох третин усіх підтверджених запасів срібла зосереджено в десяти країнах. Ті, хто контролює родовища й видобуває руду, визначають умови постачання і навіть можуть впливати на геополітику у важливих регіонах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, де розташовані ключові родовища срібла в Україні, та яку роль цей метал відіграє у сучасній економіці та промисловості.

Також ми повідомляли, що вперше в історії ціна срібла перевищила 75 доларів за унцію — з чим це пов'язано. 

Перу дорогоцінні метали срібло цінні ресурси родовища
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
