Главная Компании Серебро подорожало на 181% и обновило исторический рекорд

Серебро подорожало на 181% и обновило исторический рекорд

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 11:37
Почему цена серебра резко выросла и установила исторический максимум
Слитки серебра. Фото: Pixabay

Стоимость серебра за 2025 год выросла на 181%. Такой скачок связан как с важностью этого металла для США, так и ограниченность его поставок на фоне спроса.

Конец года серебро встречает новым рекордом - цена пробила отметку в 82 доллара за унцию, свидетельствуют данные на бирже Comex.

Читайте также:

Новый исторический максимум

Биржевые цены на серебро достигли нового исторического максимума. В понедельник, 29 декабря, фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали на 7,09%, их цена на пике поднялась до 82,67 долларов за унцию.

Интересно, что отметку в 80 долларов цена драгоценного металла превысила впервые в истории.

Как изменилась стоимость серебра

Резкий скачок серебра в понедельник вызвал комментарий главы Tesla Илона Маска, который в ответ на сообщения в соцсетях о китайских экспортных ограничениях написал, что это нехорошо, так как "серебро необходимо во многих промышленных процессах".

Позже рост замедлился до 3,23%, и сейчас серебро торгуется на уровне $79,685 за унцию.

Аналитики считают, что это связано с позитивным фоном новостей относительно прошедших переговоров между лидерами США и Украины, так как цены на защитные активы, золото и серебро, снизились в ожидании мирного соглашения.

Напомним, ранее мы писали, кто обладает самыми большими запасами серебра в мире — топ стран.

Также мы сообщали, где расположены ключевые месторождения серебра в Украине, и какую роль этот металл играет в современной экономике и промышленности.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
