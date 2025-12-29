Почему цена серебра резко выросла и установила исторический максимум

Слитки серебра. Фото: Pixabay

Стоимость серебра за 2025 год выросла на 181%. Такой скачок связан как с важностью этого металла для США, так и ограниченность его поставок на фоне спроса.

Конец года серебро встречает новым рекордом - цена пробила отметку в 82 доллара за унцию, свидетельствуют данные на бирже Comex.

Новый исторический максимум

Биржевые цены на серебро достигли нового исторического максимума. В понедельник, 29 декабря, фьючерсы на серебро на бирже Comex подорожали на 7,09%, их цена на пике поднялась до 82,67 долларов за унцию.

Интересно, что отметку в 80 долларов цена драгоценного металла превысила впервые в истории.

Как изменилась стоимость серебра

Резкий скачок серебра в понедельник вызвал комментарий главы Tesla Илона Маска, который в ответ на сообщения в соцсетях о китайских экспортных ограничениях написал, что это нехорошо, так как "серебро необходимо во многих промышленных процессах".

Позже рост замедлился до 3,23%, и сейчас серебро торгуется на уровне $79,685 за унцию.

Аналитики считают, что это связано с позитивным фоном новостей относительно прошедших переговоров между лидерами США и Украины, так как цены на защитные активы, золото и серебро, снизились в ожидании мирного соглашения.

