Дешевий хліб може зникнути з полиць — пекарні скоротили асортимент через блекаути

Проблема блекаутів створила серйозні проблеми для хлібної промисловості. Через обмеження електропостачання частину продукції стало фізично неможливо стабільно випікати.

Як розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, пекарні по всій країні почали скорочувати асортимент — і першими під ніж ідуть найдешевші, соціальні сорти, пише Мінфін.

Статус "критичної інфраструктури" не дає переваг

За словами Дученка, у більшості регіонів хлібопекарні, які випускають хліб масового споживання, віднесені до об’єктів критичної інфраструктури. Але на практиці цей статус часто нічого не дає.

У частині областей підприємства або взагалі не включили до відповідних переліків, або їхній "критичний" статус просто ігнорують через жорсткі ліміти споживання електроенергії.

Навіть коли світло є, виробництво не працює

Навіть за наявності напруги пекарні стикаються з іншою проблемою — лімітами. Вони часто не дозволяють одночасно запускати ключове обладнання.

"Печі, тістоміси, охолодження, пакування — усе це не може працювати разом. Повноцінний цикл просто розсипається. А генератори проблеми не вирішують. Для енергоємкого обладнання вони або недостатні, або економічно невиправдані", — пояснив Юрій Дученко.

Що буде з цінами на хліб

За словами представника галузі, за нинішніх енергетичних обмежень і постійного зростання витрат утримувати відпускні ціни далі стає економічно неможливо.

І якщо ситуація зі світлом не зміниться, вартість хліба однозначно підвищиться.

Який хліб зникає першим

У результаті пекарні змушені різати асортимент. І в першу чергу — саме соціальні, найдешевші сорти хліба з коротким терміном зберігання.

Частину позицій тимчасово знімають з виробництва, бо складні технологічні процеси просто неможливо витримати в умовах постійних відключень.

Найбільшим ризиком, за словами експерта, є невеличкі громади і локальні магазини. Там перебої з постачанням можуть стати системними, а вибір зовсім зникне.

