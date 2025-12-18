Видео
Главная Компании Социальные сорта хлеба могут исчезнуть из-за блэкаутов — детали

Социальные сорта хлеба могут исчезнуть из-за блэкаутов — детали

Дата публикации 18 декабря 2025 13:12
Дешевый хлеб может исчезнуть с полок — пекарни сократили ассортимент из-за блэкаутов
Полки с хлебом в супермаркете. Фото: Новости.LIVE

Проблема блэкаутов создала серьезные проблемы для хлебной промышленности. Из-за ограничения электроснабжения часть продукции стало физически невозможно стабильно выпекать.

Как рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, пекарни по всей стране начали сокращать ассортимент — и первыми под нож идут самые дешевые, социальные сорта, пишет Минфин.

Читайте также:

Статус "критической инфраструктуры" не дает преимуществ

По словам Дученко, в большинстве регионов хлебопекарни, которые выпускают хлеб массового потребления, отнесены к объектам критической инфраструктуры. Но на практике этот статус часто ничего не дает.

В части областей предприятия либо вообще не включили в соответствующие перечни, либо их "критический" статус просто игнорируют из-за жестких лимитов потребления электроэнергии.

Даже когда свет есть, производство не работает

Даже при наличии напряжения пекарни сталкиваются с другой проблемой - лимитами. Они часто не позволяют одновременно запускать ключевое оборудование.

"Печи, тестомесы, охлаждение, упаковка — все это не может работать вместе. Полноценный цикл просто рассыпается. А генераторы проблемы не решают. Для энергоемкого оборудования они или недостаточны, или экономически неоправданы", — пояснил Юрий Дученко.

Что будет с ценами на хлеб

По словам представителя отрасли, при нынешних энергетических ограничениях и постоянном росте затрат удерживать отпускные цены дальше становится экономически невозможно.

И если ситуация со светом не изменится, стоимость хлеба однозначно повысится.

Какой хлеб исчезает первым

В результате пекарни вынуждены резать ассортимент. И в первую очередь — именно социальные, самые дешевые сорта хлеба с коротким сроком хранения.

Часть позиций временно снимают с производства, потому что сложные технологические процессы просто невозможно выдержать в условиях постоянных отключений.

Наибольшим риском, по словам эксперта, являются небольшие общины и локальные магазины. Там перебои с поставками могут стать системными, а выбор совсем исчезнет.

Напомним, ранее мы писали что будет с ценами на хлеб для новогоднего стола.

Также узнайте, почему правительство решило резко сократить количество предприятий, на которых не будут выключать электроэнергию.

цены на хлеб критическая инфраструктура хлеб блэкаут
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
