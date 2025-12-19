Sony придбала 80% компанії Peanuts і отримала контроль над брендом коміксів та мультфільмів

Герої коміксів Peanuts. Фото: Peanuts Holding

Японська компанія Sony різко посилила свої позиції у світових розвагах, домовившись про купівлю ще 41% компанії Peanuts Holding.

Сума угоди — 630 млн канадських доларів, або близько $460 млн. Таким чином Sony буде контролювати вже 80% бренду Peanuts, найвідомішим з героїв якого є собачка Снупі з мультфільмів та коміксів, йдеться у пресрелізі компанії.

Реклама

Читайте також:

Навіщо Sony цей бренд

Фактично Peanuts перетворюється на дочірню структуру Sony, але останні 20% все ж залишаються у родини Чарльза Шульца — автора легендарного коміксу про Снупі.

До речі, це не перша ставка японської компанії на цей бренд. Sony почала заходити в Peanuts ще у 2018 році, поступово нарощуючи частку.

У компанії пояснюють, що нова покупка повністю вкладається у стратегію фокусу на розвагах і власному контенті, який можна масштабувати по всьому світу. Тобто, прямий контроль над Peanuts дозволить активніше розвивати цей бренд у світі.

Йдеться про повноцінну експансію — кіно, анімацію, комікси, музику, ігри, мерч.

Sony вже має успішні приклади такого підходу. Наприклад. серіал The Last of Us, який виріс із гри PlayStation, та анімаційний хіт Demon Slayer. У цих проєктах компанія поєднала різні бізнеси в одну велику історію.

Хто такий песик Снупі

Снупі (Snoopy) є одним із найвпізнаваніших персонажів попкультури для західно аудиторії — на відміну від України, де його знають менше.

Вперше він з’явився у серії коміксів Peanuts, які Чарльз Шульц почав публікувати ще у 1950 році. Разом зі Snoopy у всесвіті Peanuts існують Чарлі Браун, Люсі, Лайнус та інші герої.

Ба більше, цим персонажам вже присвячені не тільки комікси, книжки та мультфільми, але й іграшки, одяг і навіть тематичні парки.

Нагадаємо, раніше Netflix роз'яснила, що зміниться для клієнтів платформи після угоди з кіностудією Warner Bros, яку вона хоче придбати.

Також ми повідомляли, що у Держдумі Росії обговорили дуже важливе і нагальне питання для всієї країни — національність Чебурашки. Зрештою, Чебурашку визнали євреєм.