Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Sony купила 80% популярного бренда коміксів і мультфільмів

Sony купила 80% популярного бренда коміксів і мультфільмів

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:46
Sony придбала 80% компанії Peanuts і отримала контроль над брендом коміксів та мультфільмів
Герої коміксів Peanuts. Фото: Peanuts Holding

Японська компанія Sony різко посилила свої позиції у світових розвагах, домовившись про купівлю ще 41% компанії Peanuts Holding.

Сума угоди — 630 млн канадських доларів, або близько $460 млн. Таким чином Sony буде контролювати вже 80% бренду Peanuts, найвідомішим з героїв якого є собачка Снупі з мультфільмів та коміксів, йдеться у пресрелізі компанії. 

Реклама
Читайте також:

Навіщо Sony цей бренд

Фактично Peanuts перетворюється на дочірню структуру Sony, але останні 20% все ж залишаються у родини Чарльза Шульца — автора легендарного коміксу про Снупі.

До речі, це не перша ставка японської компанії на цей бренд. Sony почала заходити в Peanuts ще у 2018 році, поступово нарощуючи частку.

У компанії пояснюють, що нова покупка повністю вкладається у стратегію фокусу на розвагах і власному контенті, який можна масштабувати по всьому світу. Тобто, прямий контроль над Peanuts дозволить активніше розвивати цей бренд у світі.

Йдеться про повноцінну експансію — кіно, анімацію, комікси, музику, ігри, мерч. 

Sony вже має успішні приклади такого підходу. Наприклад. серіал The Last of Us, який виріс із гри PlayStation, та анімаційний хіт Demon Slayer. У цих проєктах компанія поєднала різні бізнеси в одну велику історію.

Хто такий песик Снупі

Снупі (Snoopy) є одним із найвпізнаваніших персонажів попкультури для західно аудиторії — на відміну від України, де його знають менше.

Вперше він з’явився у серії коміксів Peanuts, які Чарльз Шульц почав публікувати ще у 1950 році. Разом зі Snoopy у всесвіті Peanuts існують Чарлі Браун, Люсі, Лайнус та інші герої.

Ба більше, цим персонажам вже присвячені не тільки комікси, книжки та мультфільми, але й  іграшки, одяг і навіть тематичні парки.

Нагадаємо, раніше Netflix роз'яснила, що зміниться для клієнтів платформи після угоди з кіностудією Warner Bros, яку вона хоче придбати. 

Також ми повідомляли, що у Держдумі Росії обговорили дуже важливе і нагальне питання для всієї країни — національність Чебурашки. Зрештою, Чебурашку визнали євреєм

Японія комікси мультфільми Sony Play Station відомі бренди
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації