Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Sony купила 80% популярного бренда комиксов и мультфильмов

Sony купила 80% популярного бренда комиксов и мультфильмов

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 14:46
Sony приобрела 80% компании Peanuts и получила контроль над брендом комиксов и мультфильмов
Герои комиксов Peanuts. Фото: Peanuts Holding

Японская компания Sony резко усилила свои позиции в мировых развлечениях, договорившись о покупке еще 41% компании Peanuts Holding.

Сумма сделки — 630 млн канадских долларов, или около $460 млн. Таким образом Sony будет контролировать уже 80% бренда Peanuts, самым известным из героев которого является собачка Снупи из мультфильмов и комиксов, говорится в пресс-релизе компании.

Реклама
Читайте также:

Зачем Sony этот бренд

Фактически Peanuts превращается в дочернюю структуру Sony, но последние 20% все же остаются у семьи Чарльза Шульца — автора легендарного комикса о Снупи.

Кстати, это не первая ставка японской компании на этот бренд. Sony начала заходить в Peanuts еще в 2018 году, постепенно наращивая долю.

В компании объясняют, что новая покупка полностью укладывается в стратегию фокуса на развлечениях и собственном контенте, который можно масштабировать по всему миру. То есть, прямой контроль над Peanuts позволит активнее развивать этот бренд в мире.

Речь идет о полноценной экспансии — кино, анимация, комиксы, музыка, игры, мерч.

Sony уже имеет успешные примеры такого подхода. Например. сериал The Last of Us, который вырос из игры PlayStation, и анимационный хит Demon Slayer. В этих проектах компания соединила различные бизнесы в одну большую историю.

Кто такой песик Снупи

Снупи (Snoopy) является одним из самых узнаваемых персонажей поп-культуры для западной аудитории — в отличие от Украины, где его знают меньше.

Впервые он появился в серии комиксов Peanuts, которые Чарльз Шульц начал публиковать еще в 1950 году. Вместе со Snoopy во вселенной Peanuts существуют Чарли Браун, Люси, Лайнус и другие герои.

Более того, этим персонажам уже посвящены не только комиксы, книги и мультфильмы, но и игрушки, одежда и даже тематические парки.

Напомним, ранее Netflix разъяснила, что изменится для клиентов платформы после сделки с киностудией Warner Bros, которую она хочет приобрести.

Также мы сообщали, что в Госдуме России обсудили очень важный и насущный вопрос для всей страны — национальность Чебурашки. В конце концов, Чебурашку признали евреем.

Япония комиксы мультфильмы Sony Play Station известные бренды
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации