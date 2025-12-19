Sony приобрела 80% компании Peanuts и получила контроль над брендом комиксов и мультфильмов

Герои комиксов Peanuts. Фото: Peanuts Holding

Японская компания Sony резко усилила свои позиции в мировых развлечениях, договорившись о покупке еще 41% компании Peanuts Holding.

Сумма сделки — 630 млн канадских долларов, или около $460 млн. Таким образом Sony будет контролировать уже 80% бренда Peanuts, самым известным из героев которого является собачка Снупи из мультфильмов и комиксов, говорится в пресс-релизе компании.

Реклама

Читайте также:

Зачем Sony этот бренд

Фактически Peanuts превращается в дочернюю структуру Sony, но последние 20% все же остаются у семьи Чарльза Шульца — автора легендарного комикса о Снупи.

Кстати, это не первая ставка японской компании на этот бренд. Sony начала заходить в Peanuts еще в 2018 году, постепенно наращивая долю.

В компании объясняют, что новая покупка полностью укладывается в стратегию фокуса на развлечениях и собственном контенте, который можно масштабировать по всему миру. То есть, прямой контроль над Peanuts позволит активнее развивать этот бренд в мире.

Речь идет о полноценной экспансии — кино, анимация, комиксы, музыка, игры, мерч.

Sony уже имеет успешные примеры такого подхода. Например. сериал The Last of Us, который вырос из игры PlayStation, и анимационный хит Demon Slayer. В этих проектах компания соединила различные бизнесы в одну большую историю.

Кто такой песик Снупи

Снупи (Snoopy) является одним из самых узнаваемых персонажей поп-культуры для западной аудитории — в отличие от Украины, где его знают меньше.

Впервые он появился в серии комиксов Peanuts, которые Чарльз Шульц начал публиковать еще в 1950 году. Вместе со Snoopy во вселенной Peanuts существуют Чарли Браун, Люси, Лайнус и другие герои.

Более того, этим персонажам уже посвящены не только комиксы, книги и мультфильмы, но и игрушки, одежда и даже тематические парки.

Напомним, ранее Netflix разъяснила, что изменится для клиентов платформы после сделки с киностудией Warner Bros, которую она хочет приобрести.

Также мы сообщали, что в Госдуме России обсудили очень важный и насущный вопрос для всей страны — национальность Чебурашки. В конце концов, Чебурашку признали евреем.