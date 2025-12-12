Видео
Главная Компании Золото бьет годовые рекорды и приближается к уровню 1979 года

Золото бьет годовые рекорды и приближается к уровню 1979 года

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 18:08
Цены на золото приблизились к рекордам, которых не было с конца 1970-х
Слитки золота. Фото: Pixabay

Мировые цены на золото снова прыгнули вверх — и уже почти дотягиваются до уровней, которые рынки видели 36 лет назад. Об этом пишет Bloomberg.

За последние месяцы золото дорожало так активно, что уже превысило +60% с начала года, а серебро еще больше. Оба металла идут к самым высоким годовым показателям с 1979-го.

Читайте также:

Почему рынок драгоценных металлов так разогрело

Главные драйверы сейчас довольно банальны: центробанки скупают золото рекордными темпами, а инвесторы бегут из государственных облигаций и валют.

Цена слитков сейчас держится у отметки $4270 за унцию - после очередного скачка на 1,2% в четверг.

Аналитики считают, что этот импульс может перейти и в 2026 год. Например, в Vantage Markets говорят, что спрос центробанков, мягкая политика ФРС и глобальная нервозность создают для золота очень комфортный фон.

Прогнозы становятся смелее

HSBC теперь ждет еще более высоких цен: на конец 2025 года прогноз подняли с $3015 до $3215, а на 2026-й - с $2915 до $3125 за унцию.

Золото даже обогнало евро, став вторым по популярности активом в международных резервах центробанков - такого также давно не случалось.

Как мы сообщали ранее, китайские геологи открыли в горах Куньлунь новое месторождение с золотом. Запасы, по предварительным оценкам, могут превышать 1 тыс. тонн.

Также узнайте, сколько золота добыло человечество за всю историю.

 

рекорд драгоценные металлы золото инвестиции
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
