Новая разработка Украины — перехватчики сбивают реактивные дроны

Новая разработка Украины — перехватчики сбивают реактивные дроны

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 09:24
Новая украинская технология позволяет эффективно бороться с реактивными российскими дронами
Военнослужащий держит в руках дрон. Фото: Чаклун

Россия все чаще применяет против Украины новые реактивные дроны Geran-3 — более быстрые и технологичные аналоги Shahed-238. Однако украинские инженеры и волонтерские команды научились перехватывать эти БПЛА с применением более дешевых FPV-дронов. Об этом сообщает Business Insider.

Украинские перехватчики доказывают, что даже высокоскоростные "Герани" можно уничтожать недорогими решениями, что существенно меняет баланс в воздухе.

Читайте также:

Новое поколение российских дронов

Geran-3 — это российская версия иранского Shahed-238, оснащенная реактивным двигателем. По данным Генерального штаба Украины, РФ уже применила 138 таких дронов.

Ключевые параметры Geran-3:

  • ориентировочная максимальная скорость - 230 миль/ч (≈370 км/ч);
  • значительно быстрее Geran-2 (Shahed-136), который летит около 115 миль/ч;
  • предназначен для прорыва ПВО и ударов на большой дальности.

РФ запускает их большими волнами, сочетая с десятками ложных целей, чтобы перегрузить украинскую ПВО. По оценкам Киева, стоимость одного Geran-2 - около $20 000. Данные по стоимости Geran-3 пока не обнародованы.

Как работают украинские перехватчики

Украинские производители и волонтерские группы активно адаптируют FPV-дроны для борьбы с реактивными "Геранами". Одной из таких платформ стал Sting - высокоскоростной дрон-перехватчик.

Об успешных перехватах Sting заявил волонтер Сергей Стерненко, опубликовав кадры, на которых видно, как перехватчик догоняет российский Geran-3 в воздухе.

Основные характеристики FPV-перехватчиков в Украине:

  • скорость, достаточная для погони за реактивными целями;
  • стоимость от $2 000 до $6 000;
  • возможность массового производства;
  • работа в комплексе с пулеметными расчетами и другими средствами ПВО.

Как это укрепляет воздушную оборону

С появлением реактивных Shahed-типа дронов возник риск, что их скорость сделает традиционный перехват слишком дорогим или ненадежным.

Но Украине удалось создать асимметричный ответ — дешевые перехватчики, способные уничтожать дорогие и быстрые цели.

Напомним, ранее мы рассказывали, как стартап украинского юноши привлек $1,6 млн инвестиций на разработку дронов-перехватчиков.

Также мы сообщали, что Франция передаст Украине модернизированные системы противовоздушной обороны SAMP/T, которые сейчас проходят обновление.

Сергей Стерненко стартап дрон Шахид-136 ППО разработка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
