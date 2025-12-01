Новая украинская технология позволяет эффективно бороться с реактивными российскими дронами

Новая разработка Украины — перехватчики сбивают реактивные дроны
Россия все чаще применяет против Украины новые реактивные дроны Geran-3 — более быстрые и технологичные аналоги Shahed-238. Однако украинские инженеры и волонтерские команды научились перехватывать эти БПЛА с применением более дешевых FPV-дронов. Об этом сообщает Business Insider.
Украинские перехватчики доказывают, что даже высокоскоростные "Герани" можно уничтожать недорогими решениями, что существенно меняет баланс в воздухе.
Новое поколение российских дронов
Geran-3 — это российская версия иранского Shahed-238, оснащенная реактивным двигателем. По данным Генерального штаба Украины, РФ уже применила 138 таких дронов.
Ключевые параметры Geran-3:
- ориентировочная максимальная скорость - 230 миль/ч (≈370 км/ч);
- значительно быстрее Geran-2 (Shahed-136), который летит около 115 миль/ч;
- предназначен для прорыва ПВО и ударов на большой дальности.
РФ запускает их большими волнами, сочетая с десятками ложных целей, чтобы перегрузить украинскую ПВО. По оценкам Киева, стоимость одного Geran-2 - около $20 000. Данные по стоимости Geran-3 пока не обнародованы.
Как работают украинские перехватчики
Украинские производители и волонтерские группы активно адаптируют FPV-дроны для борьбы с реактивными "Геранами". Одной из таких платформ стал Sting - высокоскоростной дрон-перехватчик.
Об успешных перехватах Sting заявил волонтер Сергей Стерненко, опубликовав кадры, на которых видно, как перехватчик догоняет российский Geran-3 в воздухе.
Основные характеристики FPV-перехватчиков в Украине:
- скорость, достаточная для погони за реактивными целями;
- стоимость от $2 000 до $6 000;
- возможность массового производства;
- работа в комплексе с пулеметными расчетами и другими средствами ПВО.
Как это укрепляет воздушную оборону
С появлением реактивных Shahed-типа дронов возник риск, что их скорость сделает традиционный перехват слишком дорогим или ненадежным.
Но Украине удалось создать асимметричный ответ — дешевые перехватчики, способные уничтожать дорогие и быстрые цели.
