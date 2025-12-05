Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Падение Cloudflare парализовало сервисы и биржи во всем мире

Падение Cloudflare парализовало сервисы и биржи во всем мире

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 13:22
Глобальный сбой Cloudflare сорвал работу сервисов и биржевых платформ
Женщина смотрит в монитор компьютера. Фото: Freepik

Утром 5 декабря один из ключевых игроков интернет-инфраструктуры Cloudflare в очередной раз столкнулся с масштабными техническими проблемами, сообщили в компании.

Сбой в работе уже парализовал десятки онлайн-сервисов и финансовых платформ в разных странах. Многие популярные продукты сейчас недоступны или работают с перебоями.

Реклама
Читайте также:

Масштаб инцидента

Сервисы, использующие Cloudflare для маршрутизации трафика и защиты, потеряли возможность стабильного соединения. Часть платформ полностью "легла", другие работали с большой задержкой.

Пользователи сообщают о сбоях в ИИ-поисковике Perplexity, Canva, Patreon и даже Downdetector - это сервис, который предназначен как раз мониторить подобные сбои.

Под удар попали и крупные инвестиционные сервисы, например Groww, Zerodha Kite, Upstox и Angel One.

Реакция Cloudflare на сбой

Компания заявила, что инженеры работают над локализацией сбоя, но точные причины пока не раскрываются. По предварительным оценкам, нарушение коснулось нескольких ключевых компонентов сетевой инфраструктуры.

Влияние на бизнес и биржи

Для инвестплатформ сбой означал невозможность выполнять операции в часы пиковой активности. Ритейл-инвесторы и трейдеры в соцсетях сообщали о потерях и срывах торговых сессий.

Напомним, что это уже не первый сбой в Cloudflare - в середине ноября массовый сбой также вызвал проблемы в работе многочисленных интернет-сервисов и сайтов по всему миру.

Также недавно масштабный сбой произошел в приложении "Дія".

интернет сбой трейдеры криптобиржа
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации