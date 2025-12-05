Глобальный сбой Cloudflare сорвал работу сервисов и биржевых платформ

Женщина смотрит в монитор компьютера. Фото: Freepik

Утром 5 декабря один из ключевых игроков интернет-инфраструктуры Cloudflare в очередной раз столкнулся с масштабными техническими проблемами, сообщили в компании.

Сбой в работе уже парализовал десятки онлайн-сервисов и финансовых платформ в разных странах. Многие популярные продукты сейчас недоступны или работают с перебоями.

Реклама

Читайте также:

Масштаб инцидента

Сервисы, использующие Cloudflare для маршрутизации трафика и защиты, потеряли возможность стабильного соединения. Часть платформ полностью "легла", другие работали с большой задержкой.

Пользователи сообщают о сбоях в ИИ-поисковике Perplexity, Canva, Patreon и даже Downdetector - это сервис, который предназначен как раз мониторить подобные сбои.

Под удар попали и крупные инвестиционные сервисы, например Groww, Zerodha Kite, Upstox и Angel One.

Реакция Cloudflare на сбой

Компания заявила, что инженеры работают над локализацией сбоя, но точные причины пока не раскрываются. По предварительным оценкам, нарушение коснулось нескольких ключевых компонентов сетевой инфраструктуры.

Влияние на бизнес и биржи

Для инвестплатформ сбой означал невозможность выполнять операции в часы пиковой активности. Ритейл-инвесторы и трейдеры в соцсетях сообщали о потерях и срывах торговых сессий.

Напомним, что это уже не первый сбой в Cloudflare - в середине ноября массовый сбой также вызвал проблемы в работе многочисленных интернет-сервисов и сайтов по всему миру.

Также недавно масштабный сбой произошел в приложении "Дія".