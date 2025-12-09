ЕС наступает на Google из-за доминирования ИИ — детали

Человек открывает Google на экране ноутбука. Фото: Pixabay

Еврокомиссия открыла очередное антимонопольное расследование против Google, подозревая компанию в навязывании преимуществ собственным инструментам искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg

ЕС подозревает корпорацию в том, что она могла использовать свое доминирование на рынке, чтобы вытеснять конкурентов и диктовать невыгодные условия авторам контента.

В чем подозревают Google

Google может продвигать собственные ИИ-сервисы, чтобы ставить внешних разработчиков в менее выгодные условия. Поэтому ЕС хочет убедиться, что поисковик не злоупотребляет доступом к контенту и не ограничивает конкурентов.

К тому же, Еврокомиссия подозревает, что компания не предоставляла справедливого вознаграждения издателям, чьи материалы Google мог применять для тренировки своего ИИ.

ЕС продолжает накладывать штрафы на Google

В сентябре Google уже получил штраф почти на 3 млрд евро за преференции своим рекламным продуктам. В целом сумма штрафов ЕС против Alphabet превысила 9,5 млрд евро, и на это разозлился президент США Дональд Трамп.

В ответ американская администрация начала угрожать новыми тарифами и ограничениями на экспорт технологий.

Сейчас Google все еще находится под усиленным наблюдением по закону ЕС о цифровых рынках, а потенциальные штрафы могут достигать 10% глобального годового дохода компании.

