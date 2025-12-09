Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании ЕС пошел против Google за правила игры на рынке ИИ

ЕС пошел против Google за правила игры на рынке ИИ

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 18:19
ЕС наступает на Google из-за доминирования ИИ — детали
Человек открывает Google на экране ноутбука. Фото: Pixabay

Еврокомиссия открыла очередное антимонопольное расследование против Google, подозревая компанию в навязывании преимуществ собственным инструментам искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg

ЕС подозревает корпорацию в том, что она могла использовать свое доминирование на рынке, чтобы вытеснять конкурентов и диктовать невыгодные условия авторам контента.

Реклама
Читайте также:

В чем подозревают Google

Google может продвигать собственные ИИ-сервисы, чтобы ставить внешних разработчиков в менее выгодные условия. Поэтому ЕС хочет убедиться, что поисковик не злоупотребляет доступом к контенту и не ограничивает конкурентов.

К тому же, Еврокомиссия подозревает, что компания не предоставляла справедливого вознаграждения издателям, чьи материалы Google мог применять для тренировки своего ИИ.

ЕС продолжает накладывать штрафы на Google

В сентябре Google уже получил штраф почти на 3 млрд евро за преференции своим рекламным продуктам. В целом сумма штрафов ЕС против Alphabet превысила 9,5 млрд евро, и на это разозлился президент США Дональд Трамп.

В ответ американская администрация начала угрожать новыми тарифами и ограничениями на экспорт технологий.

Сейчас Google все еще находится под усиленным наблюдением по закону ЕС о цифровых рынках, а потенциальные штрафы могут достигать 10% глобального годового дохода компании.

Напомним, что Google готовится перенести Android на классические ПК и в конце концов заменить Chrome.

Узнайте также, что чаще всего украинцы искали в Google в 2025 году — результат удивит.

Google Еврокомиссия штраф обжалование ИИ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации