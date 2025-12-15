Видео
Цены на нефть зависли — что происходит на рынке

Цены на нефть зависли — что происходит на рынке

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 13:35
Цены на нефть 15 декабря — как санкции и ожидания мира повлияли на рынок
Добыча нефти в Венесуэле. Фото: Коллаж Новости.LIVE

Цены на нефть почти не изменились после падения на прошлой неделе. Рынок пытается сбалансировать перебои поставок из Венесуэлы и возможный избыток сырья, пишет Reuters.

Инвесторы следят за сигналами о завершении войны между Россией и Украиной, что повлияет на присутствие российской нефти в мировой торговле.

Читайте также:

Что с ценами по состоянию на сейчас

Утром понедельника фьючерсы Brent выросли на 0,25 % - до 61,27 доллара за баррель.
Американская WTI подорожала на 0,26 %, до 57,59 доллара.

На прошлой неделе оба контракта потеряли более 4 % из-за ожиданий глобального избытка нефти в 2026 году.

Венесуэла как сдерживающий фактор

Поддержку ценам дала ситуация вокруг Венесуэлы. После того как США конфисковали танкер и ввели новые санкции против судов и компаний, экспорт венесуэльской нефти резко сократился.

По данным Reuters, Вашингтон может перехватывать и другие танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть. Это прямо сейчас, снижает предложение на рынке.

Мирные сигналы и риск переизбытка

Дополнительное давление на цены создают ожидания возможного мирного процесса между Россией и Украиной. В случае договоренностей санкционная нефть из РФ теоретически может вернуться на рынок.

Параллельно аналитики JPMorgan предупреждают, что профицит нефти будет расти в 2025-2027 годах, поскольку мировое предложение увеличивается значительно быстрее, чем спрос.

Напомним, что в целом на Саудовскую Аравию, США и Россию приходится 40% мировой добычи нефти — и эта тройка уже неизменно доминирует в этой области с 1970-х годов.

Также мы сообщали, что в Берлине сейчас проходит второй раунд переговоров между Украиной и США по завершению войны с Россией.

Роснефть нефть Brent Венесуэла баррель
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
