Цены на нефть 15 декабря — как санкции и ожидания мира повлияли на рынок

Цены на нефть зависли — что происходит на рынке
Цены на нефть почти не изменились после падения на прошлой неделе. Рынок пытается сбалансировать перебои поставок из Венесуэлы и возможный избыток сырья, пишет Reuters.
Инвесторы следят за сигналами о завершении войны между Россией и Украиной, что повлияет на присутствие российской нефти в мировой торговле.
Что с ценами по состоянию на сейчас
Утром понедельника фьючерсы Brent выросли на 0,25 % - до 61,27 доллара за баррель.
Американская WTI подорожала на 0,26 %, до 57,59 доллара.
На прошлой неделе оба контракта потеряли более 4 % из-за ожиданий глобального избытка нефти в 2026 году.
Венесуэла как сдерживающий фактор
Поддержку ценам дала ситуация вокруг Венесуэлы. После того как США конфисковали танкер и ввели новые санкции против судов и компаний, экспорт венесуэльской нефти резко сократился.
По данным Reuters, Вашингтон может перехватывать и другие танкеры, перевозящие венесуэльскую нефть. Это прямо сейчас, снижает предложение на рынке.
Мирные сигналы и риск переизбытка
Дополнительное давление на цены создают ожидания возможного мирного процесса между Россией и Украиной. В случае договоренностей санкционная нефть из РФ теоретически может вернуться на рынок.
Параллельно аналитики JPMorgan предупреждают, что профицит нефти будет расти в 2025-2027 годах, поскольку мировое предложение увеличивается значительно быстрее, чем спрос.
Напомним, что в целом на Саудовскую Аравию, США и Россию приходится 40% мировой добычи нефти — и эта тройка уже неизменно доминирует в этой области с 1970-х годов.
Также мы сообщали, что в Берлине сейчас проходит второй раунд переговоров между Украиной и США по завершению войны с Россией.
