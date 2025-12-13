Черное золото планеты - какие страны имеют наибольшие запасы нефти

Нефтяное месторождение во время добычи нефти. Фото: Freepik

По состоянию на 2025 год три страны мира выдавали вместе 32,8 миллиона баррелей нефти в день, согласно данным Управления энергетической информации США.

В целом на Саудовскую Аравию, США и Россию приходится 40% мировой добычи нефти - и эта тройка уже неизменно доминирует в этой области с 1970-х годов.

Сайт Новости.LIVE расскажет, в каких еще странах мира расположены крупнейшие месторождения нефти.

Рейтинг стран по самым большим запасам нефти

Крупнейшие производители необязательно являются странами с наибольшими запасами и, наоборот, далеко не всегда большие запасы черного золота делают государство серьезным производителем. Ведь одно дело - иметь природный ресурс, и совсем другое - полностью его разрабатывать.

Сейчас в десятку стран с самыми богатыми запасами сырой нефти входят:

Венесуэла

Одна из самых проблемных стран в мире. Венесуэла также является страной с крупнейшими в мире запасами нефти, которые оцениваются более чем в 300 миллиардов баррелей.

Однако санкции США, хронический экономический кризис и коррупция в совокупности не позволяют стране извлечь максимальную выгоду из своих нефтяных богатств.

Саудовская Аравия

Второй по величине производитель в мире и крупнейший член ОПЕК, Саудовская Аравия, имеет доказанные запасы около 267 миллиардов баррелей.

Добыча составила чуть более 9 миллионов баррелей в день в 2021 году, а в 2022 году выросла до 11,5 миллиона баррелей в сутки, но недавно сократилась на полмиллиона баррелей в сутки в рамках последнего раунда сокращения добычи в ОПЕК+.

Канада

Канада имеет 171 миллиард баррелей сырой нефти, большая часть которой в виде битума в нефтяных песках: 166,3 миллиарда из общего объема - это нефтяные пески, сосредоточенные в Альберте. Это десятая часть мировых запасов нефти.

Иран

Иран располагает запасами нефти в размере 208,6 млрд баррелей и добывает около 2,39 млн баррелей в день. Из них он экспортирует лишь чуть более 760 000 баррелей в день, согласно данным ОПЕК. Причиной существенного разрыва между запасами, добычей и экспортом, конечно же, являются санкции США.

Ирак

Ирак, второй по величине производитель ОПЕК, имеет доказанные запасы около 145 млрд баррелей, а добыча составляет около 4,5 млн баррелей в день. Экспорт в среднем составляет 3,4 млн баррелей в день, но, как и Кувейт, Ирак имеет большие планы.

Россия

По данным EIA, Россия располагает около 80 млрд баррелей доказанных запасов сырой нефти и добывает около 9,4 млн баррелей в день, не считая конденсата.

Объединенные Арабские Эмираты

Третий по величине производитель нефти ОПЕК, Объединенные Арабские Эмираты, располагает примерно 111 миллиардами баррелей сырой нефти и производит в среднем 2,7 миллиона баррелей в день. Из этого количества, по данным ОПЕК, страна экспортирует 2,3 миллиона баррелей в день.

Кувейт

По данным ОПЕК, Кувейт располагает около 101,5 млрд баррелей доказанных запасов нефти. Это крошечное государство Персидского залива добывает от 2,4 до 2,67 млн баррелей нефти в день и экспортирует около 1,7 млн баррелей в день.

США

Источники оценивают запасы сырой нефти США по-разному. Некоторые, например Управление энергетической информации, оценивают их чуть меньше 36 миллиардов баррелей и считают запасы конденсата отдельно.

Другие, такие как World Population Review, считают сырую нефть и конденсаты вместе, получая запасы в 68,8 млрд баррелей для США. По данным EIA, сырая нефть и конденсаты вместе составляют около 74 млрд баррелей. Однако США являются крупнейшим производителем сырой нефти в мире.

