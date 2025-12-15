Ціни на нафту 15 грудня — як санкції та очікування миру вплинули на ринок

Видобуток нафти у Венесуелі. Фото: Колаж Новини.LIVE

Ціни на нафту майже не змінилися після падіння минулого тижня. Ринок намагається збалансувати перебої поставок із Венесуели й можливий надлишок сировини, пише Reuters.

Інвестори стежать за сигналами про завершення війни між Росією й Україною, що вплине на присутність російської нафти у світовій торгівлі.

Реклама

Читайте також:

Що з цінами станом на зараз

Уранці понеділка ф’ючерси Brent зросли на 0,25 % — до 61,27 долара за барель.

Американська WTI подорожчала на 0,26 %, до 57,59 долара.

Минулого тижня обидва контракти втратили понад 4 % через очікування глобального надлишку нафти у 2026 році.

Венесуела як стримуючий фактор

Підтримку цінам дала ситуація навколо Венесуели. Після того як США конфіскували танкер і запровадили нові санкції проти суден та компаній, експорт венесуельської нафти різко скоротився.

За даними Reuters, Вашингтон може перехоплювати й інші танкери, що перевозять венесуельську нафту. Це прямо зараз, знижує пропозицію на ринку.

Мирні сигнали і ризик надлишку

Додатковий тиск на ціни створюють очікування можливого мирного процесу між Росією та Україною. У разі домовленостей санкційна нафта з РФ теоретично може повернутися на ринок.

Паралельно аналітики JPMorgan попереджають, що профіцит нафти зростатиме у 2025–2027 роках, оскільки світова пропозиція збільшується значно швидше, ніж попит.

Нагадаємо, що загалом на Саудівську Аравію, США та Росію припадає 40% світового видобутку нафти — і ця трійка вже незмінно домінує в цій галузі з 1970-х років.

Також ми повідомляли, що у Берліні зараз проходить другий раунд перемовин між Україною та США щодо завершення війни з Росією.