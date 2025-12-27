Какие страны имеют наиболее подтвержденные запасы серебра

Человек складывает слитки серебра. Фото: Pixabay

Подавляющую долю добычи серебра контролирует лишь небольшой круг стран в мире. Это придает им заметное ресурсное влияние, пишет Wionews.

Серебро необходимо не только в ювелирной или инвестиционной сферах, но и в энергетике, электронике и "зеленых" технологиях, где оно выступает ключевым компонентом.

Реклама

Читайте также:

Топ стран по подтвержденным запасам серебра

Перу — около 140 000 тонн. Это самый большой резерв серебра в мире, значительную часть дает горно-металлургический пояс Анд.

Австралия — примерно 94 000 тонн. Содержит крупные месторождения, позволяющие стране удерживать ведущие позиции среди владельцев металлических запасов.

Россия — около 92 000 тонн. Российские месторождения, в частности на Дальнем Востоке и в Магаданской области, обеспечивают значительную долю тех ресурсов.

Китай — около 72 000 тонн. Серебро добывается как базовый или побочный продукт в многометаллических шахтах, что дает стране гибкость на рынке.

Польша — примерно 61-63 000 тонн. Значительную часть запасов формируют руды медных месторождений, где серебро добывается как сопутствующий металл.

Мексика — около 37 000 тонн. Хотя страна является лидером по производству серебра, ее запасы тоже входят в мировую десятку.

Чили — примерно 26 000 тонн. Серебро здесь преимущественно добывают как побочный продукт при добыче меди и цинка.

Аргентина — около 23 000 тонн. Имеет несколько месторождений с потенциалом добычи драгоценного металла.

США — около 23 000 тонн. Часть запасов подтверждена, хотя добыча относительно небольшая - серебро преимущественно сопроводительных руд.

Боливия — примерно 22 000 тонн. Имеет давние традиции добычи серебра, хоть рынки часто зависят от цен на металлы спутники.

Серебро часто добывают как побочный продукт к добыче меди, цинка или золота - это влияет на регионы, где концентрация руды дает смежную добычу.

Почему серебро — стратегический ресурс на будущее

Спрос на серебро растет потому, что его используют в солнечных панелях, электронике, экологических технологиях и медицинском оборудовании. Государства, у которых есть большие залежи и стабильная добыча, получают не только прибыль, но и геоэкономическое влияние: они способны формировать цены на мировых рынках металлов.

Около двух третей всех подтвержденных запасов серебра сосредоточено в десяти странах. Те, кто контролирует месторождения и добывает руду, определяют условия поставок и даже могут влиять на геополитику в важных регионах.

Напомним, ранее мы сообщали, где расположены ключевые месторождения серебра в Украине, и какую роль этот металл играет в современной экономике и промышленности.

Также мы сообщали, что впервые в истории цена серебра превысила 75 долларов за унцию — с чем это связано.