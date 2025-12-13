Самый богатый человек в Польше - как он заработал свои миллиарды

Михал Соловов за рулем гоночного болида. Фото: Marek Wicher / PAP

Самым богатым жителем Польши является миллиардер и автогонщик Михал Соловов. Его состояние на конец 2025 года — не менее 13,1 млрд долларов. Он оказался на 178-й строчке глобального рейтинга миллиардеров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто лидирует в рейтинге самых богатых людей Польши и как он заработал свой капитал.

Реклама

Читайте также:

Кто такой Михал Соловов

Михал Соловов родился в 1962 году. Он учился в Технологическом университете Кельце, а после окончания некоторое время работал в странах Западной Европы, пока не смог создать собственное предприятие.

Первым бизнес-проектом Михала Соловова была перепродажа немецких автомобилей в Польше с большой наценкой. Позже он основал строительную фирму Mitex, которая занималась возведением домов, саун и прокладкой коммуникаций. Переехав в Варшаву, предприниматель сначала посвятил себя сети минимаркетов Polish Life Improvement.

Сейчас Михал контролирует множество предприятий и владеет несколькими крупными заводами, которые продают продукцию в более чем 60 странах на 6 континентах.

Он является крупнейшим частным работодателем рабочей силы в Польше: более 16 тысяч человек заняты в его промышленной группе, которая насчитывает 18 производственных предприятий в 8 странах.

Какой бизнес у Михала Соловова

Сейчас основной бизнес-империи Михала Соловова является:

химическая промышленность (компания Synthos - один из крупнейших производителей химического сырья в Польше);

девелоперский бизнес (Echo Investment);

производство санитарной керамики (торговая марка Cersanit);

производство паркета (Barlinek).

Карьера Соловова как автогонщика

С подросткового возраста Михал Соловов увлекался автогонками. Он надеялся стать раллийным гонщиком, если появится такая возможность, и в 2001 году начал свою профессиональную карьеру раллиста.

Усиленные тренировки и впечатляющие выступления принесли ему хорошие результаты. Он был вице-чемпионом Европы в 2008, 2009 и 2012 годах, вице-чемпионом Польши в 2006 и 2010 годах и вторым вице-чемпионом Европы в те же годы. В 2015 году Соловов приостановил свою карьеру раллийного гонщика, но возобновил ее в 2020 году.

Напомним, самой богатой женщиной в Европе считается наследница французской бьюти-компании L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние на август 2025 года оценивали в 95,8 млрд долларов.

Также узнайте, почему количество миллиардеров в мире побило все рекорды.