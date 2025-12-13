Самый богатый человек в Польше - как он заработал свои миллиарды

Самый богатый поляк в мире — как он заработал миллиарды
Самым богатым жителем Польши является миллиардер и автогонщик Михал Соловов. Его состояние на конец 2025 года — не менее 13,1 млрд долларов. Он оказался на 178-й строчке глобального рейтинга миллиардеров.
Кто такой Михал Соловов
Михал Соловов родился в 1962 году. Он учился в Технологическом университете Кельце, а после окончания некоторое время работал в странах Западной Европы, пока не смог создать собственное предприятие.
Первым бизнес-проектом Михала Соловова была перепродажа немецких автомобилей в Польше с большой наценкой. Позже он основал строительную фирму Mitex, которая занималась возведением домов, саун и прокладкой коммуникаций. Переехав в Варшаву, предприниматель сначала посвятил себя сети минимаркетов Polish Life Improvement.
Сейчас Михал контролирует множество предприятий и владеет несколькими крупными заводами, которые продают продукцию в более чем 60 странах на 6 континентах.
Он является крупнейшим частным работодателем рабочей силы в Польше: более 16 тысяч человек заняты в его промышленной группе, которая насчитывает 18 производственных предприятий в 8 странах.
Какой бизнес у Михала Соловова
Сейчас основной бизнес-империи Михала Соловова является:
- химическая промышленность (компания Synthos - один из крупнейших производителей химического сырья в Польше);
- девелоперский бизнес (Echo Investment);
- производство санитарной керамики (торговая марка Cersanit);
- производство паркета (Barlinek).
Карьера Соловова как автогонщика
С подросткового возраста Михал Соловов увлекался автогонками. Он надеялся стать раллийным гонщиком, если появится такая возможность, и в 2001 году начал свою профессиональную карьеру раллиста.
Усиленные тренировки и впечатляющие выступления принесли ему хорошие результаты. Он был вице-чемпионом Европы в 2008, 2009 и 2012 годах, вице-чемпионом Польши в 2006 и 2010 годах и вторым вице-чемпионом Европы в те же годы. В 2015 году Соловов приостановил свою карьеру раллийного гонщика, но возобновил ее в 2020 году.
