Найбагатша людина у Польщі — як він заробив свої мільярди

Міхал Соловов за кермом гоночного боліда. Фото: Marek Wicher / PAP

Найзаможнішим мешканцем Польщі є мільярдер та автогонщік Міхал Соловов. Його статки на кінець 2025 року — не менше 13,1 млрд доларів. Він опинився на 178-й сходинці глобального рейтингу мільярдерів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто лідирує в рейтингу найбагатших людей Польщі та як він заробив свій капитал.

Хто такий Міхал Соловов

Міхал Соловов народився у 1962 році. Він навчався в Технологічному університеті Кельце, а після закінчення деякий час працював у країнах Західної Європи, поки не зміг створити власне підприємство.

Першим бізнес-проєктом Міхала Соловова був перепродаж німецьких автомобілів у Польщі з великою націнкою. Пізніше він заснував будівельну фірму Mitex, яка займалася зведенням будинків, саун і прокладанням комунікацій. Переїхавши до Варшави, підприємець спочатку присвятив себе мережі мінімаркетів Polish Life Improvement.

Зараз Міхал контролює безліч підприємств та володіє кількома великими заводами, які продають продукцію у понад 60 країнах на 6 континентах.

Він є найбільшим приватним роботодавцем робочої сили в Польщі: понад 16 тисяч осіб зайняті у його промисловій групі, яка налічує 18 виробничих підприємств у 8 країнах.

Який бізнес у Міхала Соловова

Нині основною бізнес-імперії Міхала Соловова є:

хімічна промисловість (компанія Synthos — один із найбільших виробників хімічної сировини в Польщі);

девелоперський бізнес (Echo Investment);

виробництво санітарної кераміки (торгова марка Cersanit);

виробництво паркету (Barlinek).

Кар'єра Соловова як автогонщика

З підліткового віку Міхал Соловов захоплювався автогонками. Він сподівався стати ралійним гонщиком, якщо з'явиться така можливість, і в 2001 році розпочав свою професійну кар'єру раліста.

Посилені тренування та вражаючі виступи принесли йому добрі результати. Він був віце-чемпіоном Європи у 2008, 2009 та 2012 роках, віце-чемпіоном Польщі у 2006 та 2010 роках та другим віце-чемпіоном Європи у ті ж роки. У 2015 році Соловов призупинив свою кар'єру ралійного гонщика, але відновив її у 2020 році.

