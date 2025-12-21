Кто самый богатый человек в мире в 2025 году

Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Фото: fortune.com

Американский миллиардер Илон Маск на пути к тому, чтобы стать триллионером к 2027 году. По состоянию на сегодня Маск считается самым богатым человеком мира — его состояние составляет 677 млрд долларов.

Капитал Маска на конец 2025 года

Состояние Илона Маска в декабре 2025 года впервые в истории человечества превысило 600 миллиардов долларов. По данным Forbes, сумма составляет более 670 млрд, а Bloomberg оценивает ее в 630 млрд.

Причиной стал резкий рост стоимости SpaceX до 800 млрд. В октябре 2025 года Маск впервые преодолел отметку 500 млрд.

Илон Маск на пути к триллионерству

Согласно отчету группы Informa Connect Academy, Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году.

Вывод аналитиков о боссе производителя электромобилей Tesla, частной ракетной компании SpaceX и платформы социальных сетей X (бывший Twitter) следует из того, что состояние Маска росло в среднем на 110% в год.

Статус друга Трампа помог ему увеличить состояние

До того, как Илон Маск и Дональд Трамп публчно поссорились в июне 2025 года, они были близкими друзьями.

Маск удачно использовал свою близость к президенту США Дональду Трампу, чтобы увеличивать собственное состояние. Даже рекордное падение акций Tesla не привело к краху, потому что Маску удалось заключать все больше бизнес-сделок и приближаться к кругу мировых лидеров.

Напомним, что после скандала с Трампом Илон Маск сменил номер телефона и полностью прекратил все контакты с Белым домом.

Также мы рассказывали о самом богатом жителе Европы, которым является миллиардер из Франции Бернар Арно. Он возглавляет группу LVMH, которая объединяет десятки глобальных брендов - от Louis Vuitton и Dior до TAG Heuer и Sephora.