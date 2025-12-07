Кто такой Бернар Арно и сколько миллиардов имеет

Владелец группы LVMH Бернар Арно. Фото: Reuters

Самым богатым жителем Европы является миллиардер из Франции Бернар Арно. Он возглавляет группу LVMH, которая объединяет десятки глобальных брендов — от Louis Vuitton и Dior до TAG Heuer и Sephora.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о руководителе крупнейшей в мире империи роскоши, чье состояние оценивается в сотни миллиардов долларов.

Происхождение и образование

Бернар Арно родился во французском Рубе и получил инженерный диплом в Политехнической школе. Хотя по специальности он не работал, именно технический бэкграунд помог ему выстроить рациональный подход к бизнесу.

После учебы он присоединился к семейной строительной компании, а через несколько лет возглавил ее и провел радикальную реструктуризацию, завершившуюся продажей бизнеса.

Контроль над Dior и создание LVMH

В 1984 году Арно приобрел обанкротившийся конгломерат Boussac, среди активов которого был модный дом Christian Dior. Концентрируя ресурсы на главных брендах, он превратил Dior в ядро будущей империи роскоши.

С 1988 года Арно начал скупать акции Moët Hennessy Louis Vuitton — компании, которая впоследствии стала основой LVMH. В 1990-х и 2000-х портфель холдинга быстро расширялся: Givenchy, Celine, TAG Heuer, Sephora и десятки других компаний присоединились к группе, превратив LVMH в мирового лидера в сфере люкса.

Личная жизнь

Первый брак Арно — с Анной Деваврен, от которой он имеет двоих детей: Антуана и Делфин.

Сейчас бизнесмен женат на пианистке Элен Мерсье. У супругов трое сыновей: Александр, Фредерик и Жан.

Состояние и влияние

Состояние Арно росло вместе с развитием LVMH и сейчас колеблется около $170-200+ миллиардов, в зависимости от ситуации на рынках.

В 2022 году он временно стал самым богатым человеком планеты, но потом уступил Илону Маску. Сейчас Арно стабильно входит в топ-5 самых богатых людей мира.

