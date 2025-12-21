Хто найбагатша людина у світі в 2025

Власник SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск. Фото: fortune.com

Американський мільярдер Ілон Маск на шляху до того, щоб стати трильйонером до 2027 року. Станом на зараз Маск вважається найбагатшою людиною світу — його статки становлять 677 млрд доларів.

Новини.LIVE розповідають, як збагатився Ілон Маск за 2025 рік.

Реклама

Читайте також:

Капітал Маска на кінець 2025 року

Статки Ілона Маска в грудні 2025 року вперше в історії людства перевищили 600 мільярдів доларів. За даними Forbes, сума становить понад 670 млрд, а Bloomberg оцінює її у 630 млрд. доларів.

Причиною стало різке зростання вартості SpaceX до 800 млрд. У жовтні 2025 року Маск уперше подолав позначку 500 млрд.

Ілон Маск на шляху до трильйонерства

Згідно зі звітом групи Informa Connect Academy, Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером до 2027 року.

Висновок аналітиків про боса виробника електромобілів Tesla, приватної ракетної компанії SpaceX і платформи соціальних мереж X (колишній Twitter) випливає з того, що статки Маска зростали в середньому на 110% на рік.

Статус друга Трампа допоміг йому збільшити статки

До того, як Ілон Маск та Дональд Трамп публчно посварилися в червні 2025 року, вони були близькими друзями.

Маск вдало використовував свою наближеність до президента США Дональда Трампа, аби збільшувати власні статки. Навіть рекордне падіння акцій Tesla не призвело до краху, бо Маску вдалося укладати все більше бізнес-угод і наближуватися до кола світових лідерів.

Нагадаємо, що після скандалу з Трампом Ілон Маск змінив номер телефону і повністю припинив усі контакти з Білим домом.

Також ми розказували про найзаможнішого мешканця Європи, яким є мільярдер із Франції Бернар Арно. Він очолює групу LVMH, яка об’єднує десятки глобальних брендів — від Louis Vuitton та Dior до TAG Heuer і Sephora.