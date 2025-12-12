Видео
Главная Компании Рынок нефти затрясло из-за Венесуэлы и избытка предложения

Рынок нефти затрясло из-за Венесуэлы и избытка предложения

Дата публикации 12 декабря 2025 12:50
Цены на нефть выросли из-за рисков поставок, но неделя закончится падением
Добыча нефти. Фото: Pixabay

Цены на нефть в пятницу пошли вверх после нескольких дней снижения. Рынок реагирует на новые сигналы о возможных перебоях с поставками, прежде всего из Венесуэлы, пишет Reuters.

Несмотря на сегодняшний отскок, неделя для нефтяных котировок складывается неудачно. Избыток предложения и ожидания политических решений продолжают давить на настроения инвесторов.

Читайте также:

Какие цены на нефть 12 декабря

Фьючерсы на Brent выросли до $61,61 за баррель, WTI - до $57,95. Накануне обе марки потеряли около 1,5%, а в целом за неделю падение превышает 3%. Рынок выглядит нервным и реагирует на каждую новость.

Аналитики отмечают, что поддержку ценам сейчас дают не фундаментальные факторы, а скорее риски.

Речь идет об обострении отношений между США и Венесуэлой и сигналы о возможных действиях против танкеров с венесуэльской нефтью.

Как Венесуэла и фактор США влияют на цены

По данным источников, Вашингтон готовится перехватить еще несколько судов у берегов Венесуэлы. После недавнего захвата танкера рынок начал закладывать в цены новые риски для поставок.

В то же время этого мало, чтобы переломить тренд. Избыток нефти на мировом рынке остается ключевой проблемой, а любой рост выглядит хрупким и краткосрочным.

Как мы сообщали ранее, украинский нефтепровод "Одесса-Броды" может получить новую жизнь. Его планируют использовать для поставок нефти в страны ЕС, в частности, Венгрии и Словакии

Также мы писали, что американские санкции обрушили цены на нефть РФ до минимума с начала войны.

США Роснефть нефть Brent
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
