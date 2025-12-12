Відео
Ринок нафти затрусило через Венесуелу та надлишок пропозиції

Ринок нафти затрусило через Венесуелу та надлишок пропозиції

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:50
Ціни на нафту зросли через ризики постачання, але тиждень закінчиться падінням
Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Ціни на нафту у п’ятницю пішли вгору після кількох днів зниження. Ринок реагує на нові сигнали щодо можливих перебоїв з постачанням, насамперед з Венесуели, пише Reuters.

Попри сьогоднішній відскок, тиждень для нафтових котирувань складається невдало. Надлишок пропозиції й очікування політичних рішень продовжують тиснути на настрої інвесторів.

Читайте також:

Які ціни на нафту 12 грудня

Ф’ючерси на Brent зросли до $61,61 за барель, WTI — до $57,95. Напередодні обидві марки втратили близько 1,5%, а загалом за тиждень падіння перевищує 3%. Ринок виглядає нервовим і реагує на кожну новину.

Аналітики зазначають, що підтримку цінам зараз дають не фундаментальні фактори, а радше ризики.

Йдеться про загострення відносин між США та Венесуелою та сигнали про можливі дії проти танкерів з венесуельською нафтою. 

Як Венесуела і фактор США впливають на ціни

За даними джерел, Вашингтон готується перехопити ще кілька суден біля берегів Венесуели. Після нещодавнього захоплення танкера ринок почав закладати у ціни нові ризики для постачання.

Водночас цього замало, щоб переломити тренд. Надлишок нафти на світовому ринку залишається ключовою проблемою, а будь-яке зростання виглядає крихким і короткостроковим.

Як ми повідомляли раніше, український нафтопровід "Одеса—Броди" може отримати нове життя. Його планують використати для постачання нафти до країн ЄС, зокрема, Угорщини та Словаччини

Також ми писали, що американські санкції обрушили ціни на нафту РФ до мінімуму від початку війни. 

США Роснафта нафта Brent видобуток нафти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
