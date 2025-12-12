Ціни на нафту зросли через ризики постачання, але тиждень закінчиться падінням

Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Ціни на нафту у п’ятницю пішли вгору після кількох днів зниження. Ринок реагує на нові сигнали щодо можливих перебоїв з постачанням, насамперед з Венесуели, пише Reuters.

Попри сьогоднішній відскок, тиждень для нафтових котирувань складається невдало. Надлишок пропозиції й очікування політичних рішень продовжують тиснути на настрої інвесторів.

Які ціни на нафту 12 грудня

Ф’ючерси на Brent зросли до $61,61 за барель, WTI — до $57,95. Напередодні обидві марки втратили близько 1,5%, а загалом за тиждень падіння перевищує 3%. Ринок виглядає нервовим і реагує на кожну новину.

Аналітики зазначають, що підтримку цінам зараз дають не фундаментальні фактори, а радше ризики.

Йдеться про загострення відносин між США та Венесуелою та сигнали про можливі дії проти танкерів з венесуельською нафтою.

Як Венесуела і фактор США впливають на ціни

За даними джерел, Вашингтон готується перехопити ще кілька суден біля берегів Венесуели. Після нещодавнього захоплення танкера ринок почав закладати у ціни нові ризики для постачання.

Водночас цього замало, щоб переломити тренд. Надлишок нафти на світовому ринку залишається ключовою проблемою, а будь-яке зростання виглядає крихким і короткостроковим.

