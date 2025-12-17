Цены на нефть резко выросли после объявления блокады Венесуэлы

Работники нефтеотрасли на нефтяном месторождении. Фото: Freepik

Резкие заявления президента США Дональда Трампа по Венесуэле привели к тому, что цены на нефть поднялись более чем на 1%. Еще накануне нефть торговалась возле минимумов, а теперь резко пошла вверх, пишет Reuters.

На фоне сообщений о блокаде танкеров, попавших под санкции, инвесторы начали отыгрывать падение предыдущих дней.

Что произошло с ценами 17 декабря

Фьючерсы на Brent подорожали на 1,3% и достигли 59,71 долларов за баррель. Американская WTI выросла на 1,4% до 56,04 долларов за баррель.

Это произошло после вчерашней слабой сессии, когда нефть завершила торги вблизи пятилетних минимумов.

Почему нефть резко выросла

Дональд Трамп заявил о "полной и тотальной" блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих или выходящих из Венесуэлы. Отдельно он назвал руководство страны иностранной террористической организацией.

Один из американских нефтяных трейдеров оценивает, что такой шаг уберет с рынка 400-500 тысяч баррелей в сутки и теоретически добавит к цене $1-2 за баррель.

Подорожание нефти — временное

Но участники рынка предостерегают, что этот эффект может быть краткосрочным. Дело в том, что Венесуэла не является критическим игроком для глобального баланса нефти, и реальные объемы ее экспорта ограничены.

"Сейчас цена движется скорее на эмоциях из-за новостей из Венесуэлы. Но все все равно смотрят на переговоры между Россией и Украиной — именно они остаются ключевым риском для рынка", — отметил один из трейдеров.

Другой участник торгов добавил, что рост может быстро иссякнуть и для части игроков это скорее сигнал для открытия коротких позиций.

