Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Компания саудовских миллиардеров претендует на активы "Лукойла"

Компания саудовских миллиардеров претендует на активы "Лукойла"

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 12:48
Саудовская компания Midad Energy стала фаворитом в борьбе за активы Лукойла
АЗС "Лукойл". Фото: Reuters

Саудовская компания Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку иностранных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл". Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Речь идет о большом пакете объектов в разных странах на 22 миллиардов долларов, который "Лукойл" вынужден продать из-за американских санкций.

Реклама
Читайте также:

О каких именно активах идет речь

Пакет активов очень большой: к нему относятся месторождения нефти, нефтеперерабатывающие заводы и тысячи автозаправок во многих странах. Их приходится продавать, потому что США обязали это сделать. Требование вступило в силу в октябре 2025 года как часть давления на Россию из-за войны против Украины.

При этом "Лукойл" должен передать активы новому владельцу до 17 января 2026 года. Если компания не успеет, объекты будут оставаться под американскими ограничениями.

Что предлагает Midad Energy

Саудовская компания готова к полностью наличной сделке. По словам источников, средства планируют разместить на условном счете до момента возможного снятия санкций с "Лукойла".

Обсуждается и вариант, при котором в сделке будут участвовать американские партнеры. В таком случае продажа активов может стать частью более широкого сотрудничества между США и Саудовской Аравией в энергетической сфере и сфере безопасности.

Политический подтекст

Отдельное внимание привлекают связи руководства Midad Energy. Генеральный директор компании Абдулелах Аль-Айбан является членом влиятельной семьи миллиардеров, которая участвовала в мирных переговорах между США и Россией в Эр-Рияде в феврале этого года. Так что такой контекст, по оценкам источников, добавляет сделке дополнительный геополитический вес.

Представители Midad Energy и "Лукойла" от комментариев отказались. В США официальной позиции относительно потенциальной сделки также не озвучивали.

Напомним, как мы сообщали ранее, Саудовская Аравия и Катар запустили проект строительства высокоскоростной электрической железной дороги. Эта новаторская инициатива соединит столицы стран Эр-Рияд и Доху, сократив дорогу в 780 км до двух часов.

Также узнайте, почему уроженец Киева Леонид Федун лишился всех своих активов в "Лукойле" на 7 миллиардов долларов.

санкции против России АЗС Саудовская Аравия Роснефть нефть
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации