Саудовская компания Midad Energy стала фаворитом в борьбе за активы Лукойла

АЗС "Лукойл". Фото: Reuters

Саудовская компания Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку иностранных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл". Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Речь идет о большом пакете объектов в разных странах на 22 миллиардов долларов, который "Лукойл" вынужден продать из-за американских санкций.

Реклама

Читайте также:

О каких именно активах идет речь

Пакет активов очень большой: к нему относятся месторождения нефти, нефтеперерабатывающие заводы и тысячи автозаправок во многих странах. Их приходится продавать, потому что США обязали это сделать. Требование вступило в силу в октябре 2025 года как часть давления на Россию из-за войны против Украины.

При этом "Лукойл" должен передать активы новому владельцу до 17 января 2026 года. Если компания не успеет, объекты будут оставаться под американскими ограничениями.

Что предлагает Midad Energy

Саудовская компания готова к полностью наличной сделке. По словам источников, средства планируют разместить на условном счете до момента возможного снятия санкций с "Лукойла".

Обсуждается и вариант, при котором в сделке будут участвовать американские партнеры. В таком случае продажа активов может стать частью более широкого сотрудничества между США и Саудовской Аравией в энергетической сфере и сфере безопасности.

Политический подтекст

Отдельное внимание привлекают связи руководства Midad Energy. Генеральный директор компании Абдулелах Аль-Айбан является членом влиятельной семьи миллиардеров, которая участвовала в мирных переговорах между США и Россией в Эр-Рияде в феврале этого года. Так что такой контекст, по оценкам источников, добавляет сделке дополнительный геополитический вес.



Представители Midad Energy и "Лукойла" от комментариев отказались. В США официальной позиции относительно потенциальной сделки также не озвучивали.

Напомним, как мы сообщали ранее, Саудовская Аравия и Катар запустили проект строительства высокоскоростной электрической железной дороги. Эта новаторская инициатива соединит столицы стран Эр-Рияд и Доху, сократив дорогу в 780 км до двух часов.

Также узнайте, почему уроженец Киева Леонид Федун лишился всех своих активов в "Лукойле" на 7 миллиардов долларов.