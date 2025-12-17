Відео
Ринок нафти відреагував на рішення Трампа щодо Венесуели

Ринок нафти відреагував на рішення Трампа щодо Венесуели

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 14:52
Ціни на нафту різко зросли після оголошення блокади Венесуели
Працівники нафтогалузі на нафтовому родовищі. Фото: Freepik

Різкі заяви президента США Дональда Трампа щодо Венесуели призвели до того, що ціни на нафту піднялися більш ніж на 1%. Ще напередодні нафта торгувалася біля мінімумів, а тепер різко пішла вгору, пише Reuters

На тлі повідомлень про блокаду танкерів, що потрапили під санкції, інвестори почали відігравати падіння попередніх днів. 

Читайте також:

Що сталося з цінами 17 грудня

Ф’ючерси на Brent подорожчали на 1,3% і сягнули 59,71 доларів за барель. Американська WTI зросла на 1,4 % до 56,04 доларів за барель. 

Це сталося після вчорашньої слабкої сесії, коли нафта завершила торги поблизу п’ятирічних мінімумів. 

Чому нафта різко зросла

Дональд Трамп заявив про "повну й тотальну" блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що заходять або виходять із Венесуели. Окремо він назвав керівництво країни іноземною терористичною організацією. 

Один із американських нафтових трейдерів оцінює, що такий крок усуне з ринку 400-500 тисяч барелів на добу і теоретично додасть до ціни 1-2 долара за барель.

Подорожання нафти — тимчасове

Але учасники ринку застерігають, що цей ефект може бути короткостроковим. Річ у тому, що Венесуела не є критичним гравцем для глобального балансу нафти, і реальні обсяги її експорту обмежені.

 "Зараз ціна рухається радше на емоціях через новини з Венесуели. Але всі все одно дивляться на переговори між Росією та Україною — саме вони залишаються ключовим ризиком для ринку", — зазначив один із трейдерів. 

Інший учасник торгів додав, що зростання може швидко вичерпатися і для частини гравців це радше сигнал для відкриття коротких позицій.

Як ми повідомляли раніше, родина саудівських мільярдерів стала одним із головних претендентів на купівлю іноземних активів російського нафтового гіганта "Лукойл"

Також дізнайтеся, чому презиент США Дональд Трамп віддав наказ про повну блокаду нафтових танкерів, що прямують до Венесуели або виходять з її вод. 

Дональд Трамп нафта Brent Венесуела видобуток нафти
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
