Санкции работают — как избыток нефти влияет на экономику РФ

Начало следующего года для России может оказаться значительно сложнее, чем в Кремле рассчитывают. На нефтяном рынке формируется переизбыток, рассказал в эфире День.LIVE эксперт по международным энергетическим вопросам и вопросам безопасности Михаил Гончар.

Цены на российскую нефть ползут вниз, и это бьет именно по российскому экспорту.

Из-за лишней нефти цена падает

На глобальном рынке сейчас складывается ощутимый профицит — 4,5 миллиона баррелей лишней нефти в сутки. Рынок это видит и реагирует просто — давит на цену.

В таких условиях российская нефть уже не выглядит "золотой жилой", а даже наоборот. Если санкции будут сохранены, а Украина продолжит в ответ наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, экспорт может стать не просто малоприбыльным, а убыточным.

Дисконт как симптом проблем для РФ

Российская нефть сейчас продается с дисконтом около 20 долларов за баррель. И это не случайность.

"Этот дисконт в 20 долларов во многом обусловлен санкциями и нашими ударами по нефтяной отрасли России. Это повышает резко и фрахт, и страховые взносы. То есть, эти деньги забираются из тех денег, которые мог бы получить российский трейдер или экспортер. Это тоже месседж нашим западным партнерам — если вы не делаете того, что должны делать, то мы вынуждены вести себя жестко и настойчиво", — отметил Михаил Гончар.

Бюджет войны важнее экономики

Даже если экспорт становится убыточным, Кремль вряд ли остановится. Деньги на войну для него — приоритет, даже если ценой станет упадок отдельных отраслей, резервов, будущего развития.

Именно поэтому эксперт считает, что ключевое сейчас — не снижать темп. Потому что любой день без давления Россия использует максимально быстро.

Напомним, что китайские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от покупки российской нефти. Общий объем нефти, от которой отказались как государственные, так и частные компании КНР, составляет почти половину всего нефтяного импорта РФ в Китай.

