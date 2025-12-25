Відео
Головна Компанії Російська нафта йде в мінус — чи вистачить грошей на війну

Російська нафта йде в мінус — чи вистачить грошей на війну

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 14:53
Санкції працюють — як надлишок нафти впливає на економіку РФ
Нафтові вежі в морі. Фото: Freepik

Початок наступного року для Росії може виявитися значно складнішим, ніж у Кремлі розраховують. На нафтовому ринку формується надлишок, розказав в ефірі День.LIVE експерт з міжнародних енергетичних і безпекових питань Михайло Гончар. 

Ціни на російську нафту повзуть вниз, і це б’є саме по російському експорту. 

Читайте також:

Через зайву нафту ціна не тримається

На глобальному ринку зараз складається відчутний профіцит — 4,5 мільйона барелів зайвої нафти на добу. Ринок це бачить і реагує просто: тисне на ціну.

У таких умовах російська нафта вже не виглядає "золотою жилою", а навіть навпаки. Якщо санкції будуть збережені, а Україна продовжить у відповідь наносити удари по нафтовій інфраструктурі РФ, експорт може стати не просто малоприбутковим, а збитковим.

Дисконт як симптом проблем для РФ

Російська нафта зараз продається з дисконтом близько 20 доларів за барель. І це не випадковість. 

"Цей дисконт у 20 доларів багато в чому обумовлений санкціями та нашими ударами по нафтовій галузі Росії. Це підвищує різко і фрахт, і страхові внески. Себто, ці гроші забираються з тих грошей, які міг би отримати російський трейдер чи експортер. Це теж меседж нашим західним партнерам — якщо ви не робите те, що маєте робити, то ми вимушені поводитись жорстко і наполегливо", — наголосив Михайло Гончар.

Бюджет війни важливіший за економіку

Навіть якщо експорт стає збитковим, Кремль навряд чи зупиниться. Гроші на війну для нього — пріоритет, навіть якщо ціною стане занепад окремих галузей, резервів, майбутнього розвитку.

Саме тому експерт вважає, що ключове зараз — не знижувати темп. Бо будь-який день без тиску Росія використовує максимально швидко.

Нагадаємо, що китайські нафтопереробні компанії почали відмовлятися від купівлі російської нафти. Загальний обсяг нафти, від якої відмовилися як державні, так і приватні компанії КНР, становить майже половину усього нафтового імпорту РФ до Китаю.

Також дізнайтеся, чому найбільший НПЗ Індії відновив закупівлю нафти з РФ попри санкції. 

