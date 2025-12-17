Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером по версии Forbes - сколько заработали его фильмы

Режиссер Джеймс Кэмерон. Фото: кадр Youtube

Выдающийся режиссер Джеймс Кэмерон, снявший "Чужих", "Терминатора", "Титаник" и "Аватар", официально стал долларовым миллиардером. По оценке Forbes, состояние 71-летнего кинематографиста достигло 1,1 млрд. долларов.

При этом сам Кэмерон к таким подсчетам отнесся скептически, и считает что, если бы действительно был миллиардером, то должен был бы тридцать лет ничего не тратить.

Кэмерон обогнал Спилберга

Формально Кэмерон даже обошел Стивена Спилберга по "чистоте" доходов. Его деньги — это именно заработок с фильмов, а не продажа компаний или долей в студиях.

"Я бы хотел быть миллиардером, но это вряд ли так. Эта "миллиардная штука" предусматривает определенные сделки, которых не существовало. И еще, чтобы стать миллиардером, я должен был бы не тратить ни одного цента за 30 лет", — заявил Джеймс Кэмерон.

Сколько заработал "Аватар"

Основу состояния Кэмерона сформировала франшиза "Аватар". Первый фильм принес ему более 350 млн долларов чистой прибыли, второй — еще около 250 млн.

Следующая часть, "Аватар: Огонь и Пепел", по прогнозам, может собрать 2 млрд долларов в прокате. Forbes ожидает, что личный доход Кэмерона от этой ленты составит не менее 200 млн. долларов.

Кроме проката, режиссер постоянно получает миллионные лицензионные отчисления. Речь идет об игрушках, мерче, а также тематической зоне "Аватара" в Disney's Animal Kingdom. Это стабильный, долгий денежный поток, который годами подпитывает его состояние.

Кто еще из режиссеров в клубе миллиардеров

Несмотря на статус новоиспеченного миллиардера, Кэмерон далеко не самый богатый среди культовых режиссеров. По неофициальным оценкам, Стивен Спилберг имеет около 7,1 миллиардов долларов, Джордж Лукас — 5,3 млрд, Питер Джексон - 1,7 млрд, Тайлер Перри — около 1,4 млрд. долларов. Кэмерон с его 1,1 млрд замыкает эту пятерку.

