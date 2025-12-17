Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Режиссер Кэмерон вошел в клуб миллиардеров благодаря кино

Режиссер Кэмерон вошел в клуб миллиардеров благодаря кино

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 16:05
Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером по версии Forbes - сколько заработали его фильмы
Режиссер Джеймс Кэмерон. Фото: кадр Youtube

Выдающийся режиссер Джеймс Кэмерон, снявший "Чужих", "Терминатора", "Титаник" и "Аватар", официально стал долларовым миллиардером. По оценке Forbes, состояние 71-летнего кинематографиста достигло 1,1 млрд. долларов.

При этом сам Кэмерон к таким подсчетам отнесся скептически, и считает что, если бы действительно был миллиардером, то должен был бы тридцать лет ничего не тратить.

Реклама
Читайте также:

Кэмерон обогнал Спилберга

Формально Кэмерон даже обошел Стивена Спилберга по "чистоте" доходов. Его деньги — это именно заработок с фильмов, а не продажа компаний или долей в студиях.

"Я бы хотел быть миллиардером, но это вряд ли так. Эта "миллиардная штука" предусматривает определенные сделки, которых не существовало. И еще, чтобы стать миллиардером, я должен был бы не тратить ни одного цента за 30 лет", — заявил Джеймс Кэмерон.

Сколько заработал "Аватар"

Основу состояния Кэмерона сформировала франшиза "Аватар". Первый фильм принес ему более 350 млн долларов чистой прибыли, второй — еще около 250 млн.

Следующая часть, "Аватар: Огонь и Пепел", по прогнозам, может собрать 2 млрд долларов в прокате. Forbes ожидает, что личный доход Кэмерона от этой ленты составит не менее 200 млн. долларов.

Кроме проката, режиссер постоянно получает миллионные лицензионные отчисления. Речь идет об игрушках, мерче, а также тематической зоне "Аватара" в Disney's Animal Kingdom. Это стабильный, долгий денежный поток, который годами подпитывает его состояние.

Кто еще из режиссеров в клубе миллиардеров

Несмотря на статус новоиспеченного миллиардера, Кэмерон далеко не самый богатый среди культовых режиссеров. По неофициальным оценкам, Стивен Спилберг имеет около 7,1 миллиардов долларов, Джордж Лукас — 5,3 млрд, Питер Джексон - 1,7 млрд, Тайлер Перри — около 1,4 млрд. долларов. Кэмерон с его 1,1 млрд замыкает эту пятерку.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Джеймс Кэмерон не может дописать сценарий очередной части "Терминатора" из-за искусственного интеллекта.

Также мы рассказывали, что число долларовых миллиардеров в мире значительно увеличилось. В 2025 году общее количество миллиардеров в мире достигло нового максимума.

миллиардеры Титаник кинотеатры "Терминатор"
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации