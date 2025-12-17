Джеймс Кемерон став доларовим мільярдером за версією Forbes — скільки заробили його фільми

Режисер Джеймс Кемерон. Фото: кадр Youtube

Видатний режисер Джеймс Кемерон, знявший "Чужих", "Термінатора", "Титанік" та "Аватар", офіційно став доларовим мільярдером. За оцінкою Forbes, статки 71-річного кінематографіста сягнули 1,1 млрд. доларів.

При цьому сам Кемерон до таких підрахунків поставився скептично, та вважає що, якби справді був мільярдером, то мав би тридцять років нічого не витрачати.

Кемерон обігнав Спілберга

Формально Кемерон навіть обійшов Стівена Спілберга за "чистотою" доходів. Його гроші — це саме заробіток із фільмів, а не продаж компаній чи часток у студіях.

"Я б хотів бути мільярдером, але це навряд чи так. Ця "мільярдна штука" передбачає певні угоди, яких не існувало. І ще — щоб стати мільярдером, я мав би не витрачати жодного цента за 30 років", — заявив Джеймс Кемерон.

Скільки заробив "Аватар"

Основу статків Кемерона сформувала франшиза "Аватар". Перший фільм приніс йому понад 350 млн доларів чистого прибутку, другий — ще близько 250 млн. доларів.

Наступна частина, "Аватар: Вогонь і Попіл", за прогнозами, може зібрати 2 млрд доларів у прокаті. Forbes очікує, що особистий дохід Кемерона від цієї стрічки складе щонайменше 200 млн. доларів.

Окрім прокату, режисер постійно отримує мільйонні ліцензійні відрахування. Йдеться про іграшки, мерч, а також тематичну зону "Аватара" в Disney’s Animal Kingdom. Це стабільний, довгий грошовий потік, який роками підживлює його статки.

Хто ще з режисерів в клубі мільярдерів

Попри статус новоспеченого мільярдера, Кемерон далеко не найбагатший серед культових режисерів. За неофіційними оцінками, Стівен Спілберг має близько 7,1 мілярдів доларів, Джордж Лукас — 5,3 млрд, Пітер Джексон — 1,7 млрд, Тайлер Перрі — близько 1,4 млрд. доларів. Кемерон із його $1,1 млрд замикає цю п’ятірку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Джеймс Кемерон не може дописати сценарій чергової частини "Термінатора" через штучний інтелект.

Також ми розповідали, що доларових мільярдерів у світі значно побільшало. У 2025 році загальна кількість мільярдерів у світі досягла нового максимуму.