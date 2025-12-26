Самые громкие продажи украинского искусства на аукционах 2025 года

Иван Марчук и его картина. Фото: ivan-marchuk.com

В 2025 году украинские аукционы реализовали 11 самых дорогих картин на общую сумму более 740 тысяч долларов. Этот показатель является самым высоким за все время войны, пишет Forbes Украина.

В приоритете оказались работы художников ХХ века, которые определяли спрос и цены на украинском арт-рынке.

В тренде — ХХ век

Перечень продаж показывает, что коллекционеры чаще инвестируют в произведения, созданные между 1910-ми и 1990-ми годами.

Сейчас классика и хорошо известные имена являются лучшей инвестицией на украинских аукционах. Коллекционеры не ищут случайные дешевые работы, а выбирают проверенные произведения.

Иван Марчук — безоговорочный лидер года

Три полотна Ивана Марчука возглавляют список самых дорогих работ. Самой дорогой картиной года стала "Дыхание весны", которая была продана за 118 000 долларов. Второе и третье места заняли его же картины "Две параллели" и "Лунная ночь".

"Две параллели", созданную в 1992 году, продали на декабрьском аукционе Goldens за 85 000 долларов. С учетом налогов финальная сумма составила 100 300 долларов.

Кто еще попал в топ

Четвертое место заняла Мария Примаченко с картиной "Цветы в горшке". Полотно 1992 года продали на августовском аукционе "Меркурий" за 67 200 долларов. Это рекордная сумма для ее работ на коммерческих торгах.

На пятой строчке разместилась картина "Фруктовый сад" Абрама Маневича, которая была продана за 66 700 долларов.

Также в список лучших вошли:

"Украинская ночь" Григория Светлицкого (цена 66 500 долларов)

"Натюрморт с глухарем" Николая Глущенко (цена 60 000 долларов)

"Пионы" Иосифа Бокшая (цена 50 400 долларов)

Еще одна работа Ивана Марчука - "Думы мои" (цена 48 000 долларов)

"У окна" Николая Глущенко и "Цветочный танец" Аллы Горской (обе - 42 000 долларов).

