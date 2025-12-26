Відео
Головна Компанії Рекорд аукціонів — найдорожчі картини українських митців

Рекорд аукціонів — найдорожчі картини українських митців

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 20:20
Найгучніші продажі українського мистецтва на аукціонах 2025 року
Іван Марчук та його картина. Фото: ivan-marchuk.com

У 2025 році українські аукціони реалізували 11 найдорожчих картин на загальну суму понад 740 тисяч доларів. Цей показник є найвищим за весь час війни, пише Forbes Україна

У пріоритеті опинилися роботи художників ХХ століття, які визначали попит і ціни на українському арт-ринку.

Читайте також:

У тренді — ХХ століття 

Перелік продажів показує, що колекціонери частіше інвестують у твори, створені між 1910-ми та 1990-ми роками.

Наразі класика та добре знані імена є кращою інвестицією на українських аукціонах. Колекціонери не шукають випадкові дешеві роботи, а обирають перевірені твори.

Іван Марчук — беззаперечний лідер року 

Три полотна Івана Марчука очолюють список найдорожчих робіт. Найдорожчою картиною року стала "Подих весни", що була продана за 118 000 доларів. Друге і третє місця посіли його ж картини "Дві паралелі" та "Місячна ніч".

"Дві паралелі", створену у 1992 році, продали на грудневому аукціоні Goldens за 85 000 доларів. З урахуванням податків фінальна сума становила 100 300 доларів. 

Хто ще потрапив у топ 

Четверте місце посіла Марія Примаченко з картиною "Квіти у горшку". Полотно 1992 року продали на серпневому аукціоні "Меркурій" за 67 200 доларів. Це рекордна сума для її робіт на комерційних торгах.

На п’ятій сходинці розмістилася картина  "Фруктовий сад" Абрама Маневича, що була продана за  66 700 доларів. 

Також у список кращих увійшли:

  • "Українська ніч" Григорія Світлицького (ціна 66 500 доларів)
  • "Натюрморт із глухарем" Миколи Глущенко (ціна 60 000 доларів)
  • "Півонії" Йосипа Бокшая (ціна 50 400 доларів)
  • Ще одна робота Івана Марчука - "Думи мої" (ціна 48 000 доларів) 
  • "Біля вікна" Миколи Глущенка та "Квітковий танок" Алли Горської. (обидві -  42 000 доларів).

Нагадаємо, раніше ми писали, що український художник Іван Волошин отримав нагороду від Папи Римського після того, як подарував картину "Молитва" ватиканській парафії. 

Також дізнайтеся, в якому рейтингу Україна різко піднялась за рік,  додав відразу 14 позицій. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
