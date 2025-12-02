Из-за выезда молодежи 18-22 лет в Украине изменился рынок труда — резкое сокращение

Молодой парень на собеседовании. Фото: Freepik

После изменения правил выезда за границу для мужчин 18-22 лет украинский рынок труда ощутимо "облегчился" на молодых сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы robota.ua среди 320 работодателей, обнародованные NV Бизнес.

Работодатели уже фиксируют волну увольнений и дефицит кандидатов в самой молодой возрастной группе.

Увольнения молодежи резко возросли

За последний месяц работодатели заметили скачок увольнений среди работников 18-22 лет:

38% компаний говорят о значительном росте увольнений;

33% - об умеренном росте;

только 26% не заметили изменений.

Сильнее всего отток бьет по крупным компаниям со штатом более 1000 человек - 41% из них фиксируют резкий рост увольнений молодежи.

Выезд за границу и "эффект домино"

Ключевая причина увольнений молодежи - ее желание уехать из Украины:

50% работодателей говорят, что молодые работники уходят именно из-за планов выезда;

еще 13% время от времени сталкиваются с такими случаями.

При этом работодатели замечают "эффект домино", потому что вместе с 18-22-летними выезжают их партнерши, сестры, подруги. В результате бизнес теряет сразу несколько категорий персонала, а не только мужчин младшей группы.

Найм молодежи стал существенно сложнее

По сравнению с предыдущими годами рынок для работодателей изменился:

55% компаний считают, что нанимать молодежь стало значительно сложнее;

29% - немного сложнее;

только 16% не чувствуют разницы.

Дефицит молодых кандидатов сдвигает конкуренцию за кадры и борьба за работника начинается уже с самых молодых позиций.

Как бизнес справляется с кадровыми дырами

Чтобы компенсировать отток молодежи, компании меняют кадровую стратегию:

62% больше нанимают старших, более опытных специалистов;

43% просто разбрасывают обязанности на имеющиеся команды;

29% повышают зарплаты или бонусы, чтобы удержать людей;

еще 16% активно автоматизируют процессы.

Около 59% работодателей считают, что государство должно ввести "компенсаторы", то есть налоговые льготы, программы стажировок, поддержку автоматизации, чтобы смягчить кадровый удар.

Где ситуация наиболее сложная

Больше всего проблем с кадрами фиксируют в сферах:

продажи и обслуживание клиентов - 46,3%;

операционный персонал - 38,4%;

ИТ и технические специалисты - 10,3%.

Компании жалуются на медленное выполнение рутинных задач, рост нагрузки на имеющиеся команды и риск падения качества сервиса. У части бизнесов дефицит людей уже ограничивает темпы роста и масштабы планов.

В robota.ua резюмируют, что отток молодежи больше не выглядит временной волной, а это новая кадровая реальность. Поэтому в устойчивой позиции будут те компании, которые быстро перестроят системы найма, мотивации и организации работы под изменившийся рынок труда.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине резко усиливается дефицит рабочей силы из-за войны и мобилизации.

Также мы сообщали, какую зарплату получают украинцы в Польше в конце 2025 года. Более 90% украинцев имеют постоянную работу, собственное дело или другие формы занятости.