Из-за выезда молодежи 18-22 лет в Украине изменился рынок труда — резкое сокращение

Выезд до 22 лет — украинский бизнес массово теряет работников
После изменения правил выезда за границу для мужчин 18-22 лет украинский рынок труда ощутимо "облегчился" на молодых сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы robota.ua среди 320 работодателей, обнародованные NV Бизнес.
Работодатели уже фиксируют волну увольнений и дефицит кандидатов в самой молодой возрастной группе.
Увольнения молодежи резко возросли
За последний месяц работодатели заметили скачок увольнений среди работников 18-22 лет:
- 38% компаний говорят о значительном росте увольнений;
- 33% - об умеренном росте;
- только 26% не заметили изменений.
Сильнее всего отток бьет по крупным компаниям со штатом более 1000 человек - 41% из них фиксируют резкий рост увольнений молодежи.
Выезд за границу и "эффект домино"
Ключевая причина увольнений молодежи - ее желание уехать из Украины:
- 50% работодателей говорят, что молодые работники уходят именно из-за планов выезда;
- еще 13% время от времени сталкиваются с такими случаями.
При этом работодатели замечают "эффект домино", потому что вместе с 18-22-летними выезжают их партнерши, сестры, подруги. В результате бизнес теряет сразу несколько категорий персонала, а не только мужчин младшей группы.
Найм молодежи стал существенно сложнее
По сравнению с предыдущими годами рынок для работодателей изменился:
- 55% компаний считают, что нанимать молодежь стало значительно сложнее;
- 29% - немного сложнее;
- только 16% не чувствуют разницы.
Дефицит молодых кандидатов сдвигает конкуренцию за кадры и борьба за работника начинается уже с самых молодых позиций.
Как бизнес справляется с кадровыми дырами
Чтобы компенсировать отток молодежи, компании меняют кадровую стратегию:
- 62% больше нанимают старших, более опытных специалистов;
- 43% просто разбрасывают обязанности на имеющиеся команды;
- 29% повышают зарплаты или бонусы, чтобы удержать людей;
- еще 16% активно автоматизируют процессы.
Около 59% работодателей считают, что государство должно ввести "компенсаторы", то есть налоговые льготы, программы стажировок, поддержку автоматизации, чтобы смягчить кадровый удар.
Где ситуация наиболее сложная
Больше всего проблем с кадрами фиксируют в сферах:
- продажи и обслуживание клиентов - 46,3%;
- операционный персонал - 38,4%;
- ИТ и технические специалисты - 10,3%.
Компании жалуются на медленное выполнение рутинных задач, рост нагрузки на имеющиеся команды и риск падения качества сервиса. У части бизнесов дефицит людей уже ограничивает темпы роста и масштабы планов.
В robota.ua резюмируют, что отток молодежи больше не выглядит временной волной, а это новая кадровая реальность. Поэтому в устойчивой позиции будут те компании, которые быстро перестроят системы найма, мотивации и организации работы под изменившийся рынок труда.
