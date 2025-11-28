Китайская Anta Sports и конкуренты из Азии рассматривают покупку немецкого спортивного бренда Puma

Главный офис компании Puma. Фото: официальный сайт Puma

Китайская Anta Sports Products рассматривает возможность поглощения немецкого производителя спортивной одежды Puma SE. Компания уже консультируется с советниками относительно потенциального предложения и структуры будущей сделки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые пожелали остаться анонимными.

Реклама

Читайте также:

Кто охотится на Puma

По данным собеседников агентства, Anta, чьи акции котируются на Гонконгской бирже, может объединиться с инвестиционным фондом, если все же решит выйти с официальным предложением о покупке Puma. Такой формат позволит разделить риски и увеличить финансовые возможности для поглощения глобального бренда.

В то же время Puma остается объектом интереса и для других игроков. Еще одна китайская компания, производитель одежды Li Ning Co, по информации Bloomberg, обсуждает с банками возможные варианты финансирования сделки.

Конкуренция из Японии

Потенциальным претендентом на Puma также может стать японская Asics Corp. Бренд способен привлечь внимание крупных производителей спортивной одежды из Азии, которые ищут путь к усилению своих позиций на европейском и глобальном рынках.

Таким образом, вокруг Puma формируется конкуренция между несколькими азиатскими игроками, и окончательная конфигурация потенциальной сделки может зависеть как от оценки актива, так и от готовности компаний объединяться с инвестфондами для крупного поглощения.

Как сообщалось ранее, известные бренды минералки Моршинская и Миргородская продадут в новые руки на аукционе.

Также мы писали, что на Киевщине изготавливали подделки под известные бренды.