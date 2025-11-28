Активы производителя минеральной воды Моршинская и Миргородская выставляют на торги — детали

Проведение аукциона. Фото: Dzengi.com

Правительство объявило публичные торги на активы компании, владеющей брендами Моршинская и Миргородская. Речь идет о корпоративных правах предприятий, которые обеспечивают полный производственный цикл — от добычи воды до ее дистрибуции. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Тендерные предложения уже открыты и принимаются до 18:00 12 декабря, а сам аукцион пройдет в декабре на платформе Prozorro.

Что именно продает государство и сколько получит бюджет

Управление передадут над корпоративными правами компаний, которые производят и распределяют продукцию под брендами Моршинская и Миргородская. Прибыль от их деятельности будет направляться в Государственный бюджет, кроме вознаграждения управляющего.

Правительство ожидает, что новое руководство обеспечит стабильные поступления в бюджет и сможет эффективно управлять активами.

По оценкам правительства, ожидаемый ежемесячный доход составит не менее 24 млн грн.



Почему активы выставили на аукцион

Активы IDS Ukraine были арестованы еще в 2022 году, поскольку фактически принадлежали российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

Этот бизнесмен сейчас находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.

Все активы российского олигарха в Украине арестовали еще в июне 2022 года.

Как принять участие в аукционе

Участие могут подать все желающие компании, которые соответствуют требованиям конкурса. Предложения принимаются до 12 декабря включительно, после чего состоится открытый аукцион на Prozorro.

