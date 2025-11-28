Видео
Главная Компании Популярные бренды минералки отдадут в новые руки — условия

Популярные бренды минералки отдадут в новые руки — условия

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 13:15
Активы производителя минеральной воды Моршинская и Миргородская выставляют на торги — детали
Проведение аукциона. Фото: Dzengi.com
Ключевые моменты Что именно продает государство и сколько получит бюджет Почему активы выставили на аукцион Как принять участие в аукционе

Правительство объявило публичные торги на активы компании, владеющей брендами Моршинская и Миргородская. Речь идет о корпоративных правах предприятий, которые обеспечивают полный производственный цикл — от добычи воды до ее дистрибуции. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Тендерные предложения уже открыты и принимаются до 18:00 12 декабря, а сам аукцион пройдет в декабре на платформе Prozorro.

Читайте также:

Что именно продает государство и сколько получит бюджет

Управление передадут над корпоративными правами компаний, которые производят и распределяют продукцию под брендами Моршинская и Миргородская. Прибыль от их деятельности будет направляться в Государственный бюджет, кроме вознаграждения управляющего.

Правительство ожидает, что новое руководство обеспечит стабильные поступления в бюджет и сможет эффективно управлять активами.

По оценкам правительства, ожидаемый ежемесячный доход составит не менее 24 млн грн.


Почему активы выставили на аукцион

Активы IDS Ukraine были арестованы еще в 2022 году, поскольку фактически принадлежали российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

Этот бизнесмен сейчас находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.

Все активы российского олигарха в Украине арестовали еще в июне 2022 года.

Как принять участие в аукционе

Участие могут подать все желающие компании, которые соответствуют требованиям конкурса. Предложения принимаются до 12 декабря включительно, после чего состоится открытый аукцион на Prozorro.

Как мы сообщали ранее, запланированный аукцион по приватизации Одесского припортового завода не состоялся уже в четвертый раз — все из-за отсутствия желающих принять участие. Несмотря на высокий интерес на рынке, условия для инвесторов остаются сложными.

Также напомним, что правительство вводит единый формат бизнес-планов для малого и среднего бизнеса. Теперь все бизнес-планы будут подаваться в одном формате и с фиксированным набором данных.

аукцион правительство предприятия минеральная вода торги
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
